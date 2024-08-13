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驚！台中流感2死 2男正值壯年、無慢性病史
根據疾管署資料顯示，台中市上周（8月4日至8月10日）新增2例流感重症死亡個案，分別為4旬、5旬男子，2人都沒有慢性病史，其中4旬男子今年7月中出現發燒、嘔吐、四肢無力等症狀，就醫時已惡化成細菌性肺炎，經收治在加護病房積極搶救，仍因併發腦炎過逝。
疾管署資料顯示，台中市近4周類流感門診就診人次分別為1萬1379人次、9095人次、8676人次，以及8079人次，類流感急診就診人次分別為918人次、858人次、634人次、631人次，呈緩步下降趨勢。
台中市衛生局說明，台中市至今累計137例重確個案，目前仍有6男、4女共10例住院，年齡從40至90多歲不等，皆有慢性病史；上周新增2例死亡個案，這2例因不符公費流感疫苗接種資格，都未接種2023年流感疫苗，2人也都沒有慢性病史。
台中市衛生局長曾梓展呼籲，近期流感疫情雖有趨緩，仍請民眾落實自主戴口罩，出現不適盡速就醫，並配合醫師指示治療，落實生病在家休息，不上班不上課，以維護自身及家人健康。
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