北榮大師講堂朱宗慶分享 千山萬水擋不住想飛的翅膀

全球知名音樂家、國內打擊樂大師朱宗慶，為華人世界首位獲得奧地利維也納音樂學院打擊樂演奏家文憑。朱宗慶說，「表演藝術不僅是一種表達，它是一種與觀眾共鳴、共享的旅程」，期待以打擊樂為媒介，透過在藝術領域的專業追求，為社會帶來溫暖正能量，為這塊土地帶來助益及養分，他的理念是「有夢想後，一切玩真的，不惜一切代價，做就對了」。

台北榮總八月份大師講堂，今天特別邀請到朱宗慶，以「千山萬水擋不住想飛的翅膀」為題，分享台灣文化底蘊之美的故事。朱宗慶說，千山萬水擋不住想飛的翅膀，是指「有夢想的時候，再高的山、再大的水，都抵擋不住」，也是他現在做事的態度及感受。

朱宗慶和台北榮總有很深的淵源，1989年，他就曾於醫師節晚會到北榮介壽堂演出，今天演講的地點也在介壽堂；令他印象最深的是，1995年與喜願協會合作到北榮演出，為罹患腦瘤的李小弟圓夢，當時李小弟已昏迷，最後不幸病逝；20年後朱宗慶再次遇到李小弟的媽媽，她仍充滿感謝。

「當時演出前接到協會的電話，希望演出『要快』。」朱宗慶說，當時就會意須盡快安排演出，但李媽媽希望樂團演奏舒伯特的「鱒魚」，這是一首五重奏歌曲，其實不適合打擊樂，但團員仍花了一周練習，演出後，李媽媽對他說，這首曲子是家中對抗病魔的歌曲，「謝謝樂團鼓勵我、安慰我」，他聽了非常感動，音樂團體追求藝術表演，很多事情無法量化，感動是難以想像的。

朱宗慶帶著打擊樂進入偏鄉、幫助弱勢，甚至還有一次協助果農促銷芒果，當現場民眾聽完後，沒有人喊「安可」、「bravo (法文)」，而是說「你嘜走（台語）」，深深感受不論是都市人、鄉下人對音樂的感動是一樣的。

「感性是藝術工作者的特質，不是特權。」朱宗慶說，藝術工作者須理性演出台前、幕後的各種要素與環境條件，並克服上台前的焦慮或在舞台上的緊張，讓演出盡善盡美，對自己和觀眾負責。因此，藝術工作者會先構築夢想、擘畫理想，再想方設法，尋求各方資源的挹注、匯集和促成。

朱宗慶說，打擊樂特質是人類原始本能，有心跳的人都是打擊樂家，樂器種類也非常多元，包括金屬、木頭、皮革等，且敲打方是多樣有敲、打、搖、轉等，具有包容性與跨域性，同時又有教育性。因此，1967年就讀初中，在那個打擊樂還不為人知的時代，他成長在台中大雅的鄉間，竟獲得家人充分的支持與力挺，讓他學打鼓，如今回想，深覺難能可貴。

朱宗慶打擊樂團於今年成立38周年，朱宗慶以德國哲學家尼采的「精神三變」為靈感的演出「駱駝、獅子、嬰兒」，就像一部感人的史詩，也是樂團世代交替融合的寫照，駱駝是開疆闢土、揮灑汗水，獅子是攀登高峰、邁向王者，嬰兒是回歸初心、純粹自由。

「面對如此多變的世界，能夠如常的堅持與分享，心中的感受，莫過於是無限的感動與珍惜。」朱宗慶鼓勵大家在面對變化莫測的世界時，能夠保持初心，堅持夢想，從中汲取無限的感動與珍惜。北榮院長陳威明也鼓勵院內醫師，回到「嬰兒」階段不忘救人的初心。