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疑癲癇發作致死亡車禍 醫：病人能不能開車是複雜問題

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總神經醫學中心癲癇科主治醫師尤香玉說，癲癇病人能不能開車是個複雜的問題，畢竟有病人將病情控制良好，也有開車、騎車的需要，總不能一網打盡，要求所有病人不能開車。本報資料照片
台北榮總神經醫學中心癲癇科主治醫師尤香玉說，癲癇病人能不能開車是個複雜的問題，畢竟有病人將病情控制良好，也有開車、騎車的需要，總不能一網打盡，要求所有病人不能開車。本報資料照片

成功大學成功校區外的台南市東區大學路，昨天發生1死4傷的重大車禍。據了解，涉嫌肇事的林姓女駕駛為成大圖書館女職員，她自述開車時，因癲癇發作，從成功校區大門北往南急速開到大學路，撞及一輛轎車，並波及路過和停在騎樓下的6輛機車。

台北榮總神經醫學中心癲癇科主治醫師尤香玉說，每當發生此類事件都滿嚴重的，「真的十分不幸」，往往也造成其他癲癇患者擔心自己病情，不知何時復發，醫師也會擔心開車、騎車的病人，是否會發生類似事件，但癲癇病人能不能開車是個複雜的問題，畢竟有病人將病情控制良好，也有開車、騎車的需要，不能一網打盡，要求所有病人不能開車。

尤香玉說，她不是肇事駕駛的主治醫師，並不清楚當事人的病情，依國內現行規定，癲癇患者只要二年內病情沒有發作，可以經由醫師開立診斷書，讓患者考取駕照，該規定與日、韓相同，而美國因國土幅員遼闊，依各州不同規定，約6個月至1年沒有發作，就可以開車。

每位癲癇患者病情不同，尤香玉說，該門診中也有人按時服藥控制病情，長達5、10年都沒有發作，但癲癇何時發作是無法預測的，且病情可能會起伏不定，患者應隨時注意自己的狀況，但如果領取駕照期間，癲癇發作了，就不應該再開車。

尤香玉提醒，癲癇患者遇有三大情境，包括熬夜多天、很多天沒有按時吃藥、或是女性患者生理期時，為癲癇發作的危險時刻，呼籲此時應提高警覺，避免開車、騎車，以保護自己及他人的安全。

癲癇為腦神經細胞異常放電所致，只要任何一個腦細胞受損，即可能引發不正常放電，導致癲癇發作，常見症狀為肢體抽搐、舉動異常、皮膚感覺異樣，意識障礙、甚至昏厥等。

尤香玉說，臨床上約有5成癲癇患者無法找出病因，目前癲癇可以採用藥物、手術治療，降低發作機會，呼籲患者不要畏懼就醫，好好按時服藥、維持正常作息，並與醫師好好搭配控制病情，就能維持日常生活。

患者 癲癇 醫師

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