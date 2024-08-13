胡德夫重回台北市中山堂 10月26日開唱

胡德夫重回台北中山堂開唱。胡德夫/提供 1975年的6月6日，楊弦和胡德夫在台北中山堂舉行「中國現代民歌之夜」，發表以余光中詩作譜曲的「鄉愁四韻」等歌曲，成為台灣校園民歌時代的濫殤。那一天被余光中視為中國現代民歌元年，也因此成了台灣校園民歌的開始。

胡德夫預計今年10月26日在台北中山堂舉辦《匆匆50年》胡德夫音樂會，出道逾50周年的胡德夫表示，這場演唱會構思了好幾年，早在2021年就要舉辦，只是前幾年因為疫情影響再加上一直等待場地，所以延宕到今年才舉辦巡迴演出，雖然當年因為他在當紅時期投身台灣原住民權利的運動從1980年代就在媒體上銷聲匿跡，也因此在早期民歌運動的歷史上被消失，但是能夠在多年後再度回到台北市中山堂演出，仍是感到十分的激動，彷彿看到那個當年青蔥歲月的自己，雖然時光的流逝，而這50多年的歲月都還在歷歷在目。

1971年胡德夫從台大外文系休學後，因父親癌症的龐大醫療費用找了第三份兼職工作，每周一三五晚上在哥倫比亞大使館商業推廣中心咖啡廳駐唱。當時座上賓包括主持電視音樂節目的創作人金曲小姐洪小喬，駐唱的那段期間認識了一票來聽他唱歌的朋友李雙澤、楊弦、胡茵夢、吳楚楚等。

1972年在李雙澤的鼓勵下胡德夫創作了第一首歌曲「牛背上的小孩」，而那段時期也受邀上了洪小喬的電視節目，後來跟張艾嘉搭檔接手主持了原本由洪小喬主持的電視音樂節目「錦繡歌林」，之後也搭擋了胡茵夢主持了「停看聽」的電視音樂節目，從一個駐唱歌手成了知名的民歌手。胡德夫開玩笑的說：「上完電視節目後隔兩周去西門町鴨肉扁吃麵，被排隊的人認出來了，所有人都讓他不用排隊先吃，還要他簽名，他才真正體認到原來電視的傳播力這麼大。」