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賴總統：健康台灣 推偏鄉、防癌醫療與長照3.0

中央社／ 新北13日電
新北市貢寮區衛生所轉型偏鄉「All-in-One」服務，提供民眾整合性照護，賴清德總統今天視察時多所肯定。聯合報系記者邱瑞杰／攝影
新北市貢寮區衛生所轉型偏鄉「All-in-One」服務，提供民眾整合性照護，賴清德總統今天視察時多所肯定。聯合報系記者邱瑞杰／攝影

總統賴清德今天視察新北市貢寮區衛生所時表示，為達健康台灣目標，將推動偏鄉醫療、防癌篩檢及治療，與落實長期照顧3.0，讓所有長輩都能得到很好的醫療照顧。

賴總統在衛生福利部長邱泰源、新北市長侯友宜陪同下視察時表示，他選總統時，由於背景是醫師，提「健康台灣」政見，而競選對手侯友宜背景是刑警，提「安全台灣」想法。

賴總統說，衛生所成立群體醫療中心提供care all inone服務，希望未來推廣到全台灣。健康是人權，不能地處偏遠就危及民眾健康，要特別關注偏遠地區醫療，政府從2019年到2023年編新台幣3億元經費，但2024年到2027年共編63億元。

賴總統表示，偏鄉首重充實醫療人力，其次提升在地醫療服務量能，第3強化在地緊急醫療應變能力，第4是遇醫療緊急狀況，要完整建立後送系統。希望中央和地方政府合作、公部門和私部門合作，讓偏鄉民眾健康獲很好照顧。

賴總統說，「健康台灣」也重視癌症防治，要下定決心對抗癌症，政府癌症篩檢預算就編列60億元，還擴大癌症篩檢範圍到胃癌及肺癌，早期發現早期治療。

賴總統表示，癌症治療上，癌症新藥基金2025年及2026年累計編列100億元預算，並建立制度，串聯醫學中心、區域醫院和基層醫療、長照據點及居家醫療照護。

賴總統說，長照3.0結合社會福利、長照服務及醫療，讓所有長輩都能得到很好醫療，且據點要增加、提升服務品質，也要提供喘息計畫，讓子女照顧長輩有喘息機會，並推廣公立機構式長照據點，讓更多人能住進長照據點。

侯友宜 癌症治療 賴清德 長照

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