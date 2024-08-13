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醫師破解避孕迷思 失敗率低的其實是「這選項」

聯合新聞網／ 綜合報導
烏烏醫師提到：「事後避孕藥不會傷身，該吃還是得吃。」示意圖／ingimage
烏烏醫師提到：「事後避孕藥不會傷身，該吃還是得吃。」示意圖／ingimage

剛過完七夕情人節，少數小情侶會在與另一半親密完後，選擇使用「事後避孕藥」應急，延遲女生卵子的排出，但也有人擔心，食用事後避孕藥是否會造成身體上很大的傷害。禾馨婦產科醫師出面說明，事後避孕藥並不會傷害身體，但需要在正確的時間服用。

禾馨婦產科「烏烏醫師」七夕隔天在自己的粉絲專頁發文，回應大家對於「事後避孕藥很傷身，能不吃就不吃！」的迷思，表示事後避孕藥是不會傷害到身體的，但要選擇在正確的時間點服用才有效果。

實際上，「事後避孕藥」是安全的處方用藥，它透過高劑量黃體素抑制排卵，從而達到避孕效果，一旦半衰期過了就會排出體內，不可能殘留在身體當中，因此，若發生性行為的時間是在排卵後，藥效便會大打折扣。不過事後藥的失敗率相對比事前藥、全程使用保險套來的低。

此外，有些人在服用事後藥的隔幾天會帶有「點狀出血」，烏烏醫師也提醒大家不用太緊張，這是子宮內膜被黃體素刺激後的剝落出血，並不是子宮受傷，且排卵的規律性可能因藥物刺激短暫被影響，通常需要一兩個月時間才能回到正常，並不會導致日後避孕。

文章最後他也強調，事後避孕藥雖然不是避孕首選，但不會傷身。建議大家若是發生沒有避孕、漏吃避孕藥、保險套破掉亦或者是遺落在陰道內等情形，請在72小時內儘速服用事後避孕藥，從而降低意外懷孕的機率。

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