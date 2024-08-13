少女乳房大小不一懷疑長腫瘤 X光檢查才知是漏斗胸

一名15歲少女因乳房大小嚴重不一，懷疑是乳房腫塊，求助多家醫療院所無解，隨著時間推移，差異愈發明顯，讓少女對體態沒自信，甚至藉由駝背掩飾。輔大醫院小兒外科主任蔡煥文說，後來經過胸部X光檢查，發現是先天胸骨凹陷，也是俗稱漏斗胸，輔大醫院透過微創納氏矯正手術，幫少女找回自信心。

先天胸骨凹陷又俗稱漏斗胸，據統計，約每1千名兒童中就有2名患有漏斗胸，且男孩發病率比女孩高4倍。蔡煥文說，主要原因是肋骨與胸骨之間的軟骨生長過快，往內擠形成漏斗胸，漏斗胸因胸腔空間縮小，壓迫到心、肺、食道及胃，易出現心悸、呼吸困難、食欲不振等症狀。

蔡說，日前有位母親帶著15歲女兒求診，因乳房大小嚴重不一，懷疑是乳房腫塊，求助多家醫療院所無解，隨著時間推移，差異愈發明顯，讓少女對體態沒自信，甚至藉由駝背掩飾，後來經過胸部X光檢查，才發現是漏斗胸。

蔡指出，雖然擴胸運動、吸盤安裝等保守治療方法對漏斗胸有幫助，但目前最有效的治療還是手術。傳統手術破壞性大，手術時間長，恢復期久，輔醫引進微創納氏矯正手術，是植入量身塑造的金屬板，將內凹的胸骨及肋骨向外推出，金屬板留置2至4年後取出，其傷口約2至3公分，比傳統的小、手術時間短、恢復快。

蔡強調，早期診斷與治療對於患有漏斗胸的兒童非常重要，不僅能改善其身體健康，還能幫助他們在成長過程中建立自信，避免心理障礙。家長應該密切關注孩子的胸部發育情況，及時就醫檢查。不過即使是微創惟手術，治療仍有一定風險，包括感染、出血、疼痛及手術後復發等問題。手術前會安排胸部X光、血液檢查、心電圖、肺功能、心臟超音波或電腦斷層等，評估手術的風險及效果。