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老翁打站務員「今再帶綠議員鬧車站」台鐵說話力挺員工

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
攻擊站務員的老翁今天找民進黨議員及當地里長鬧車站，不僅再度違規騎腳踏車，還要求站務員道歉。示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照
攻擊站務員的老翁今天找民進黨議員及當地里長鬧車站，不僅再度違規騎腳踏車，還要求站務員道歉。示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照

台鐵產業工會昨爆有運務人員因阻止旅客在站內騎腳踏車遭毆打，至今已被攻擊2次、恐嚇1次，但台鐵公司卻沒有給予任何協助或加強措施，未料事件曝光後，攻擊站務員的旅客找當地議員及里長，不僅再度違規騎腳踏車，還要求運務人員道歉，直到台鐵主管報警才離去；台鐵公司表示，將全力給予法律協助。

台鐵產業工會秘書長朱智宇指出，台鐵嘉義大林站一名女站務員7日因阻止旅客在車站內騎腳踏車，遭旅客毆打，該女站務員前後已被毆打恐嚇3次。

朱智宇表示，事件曝光後，今天下午3時許，其中1名施暴老翁今竟帶著民進黨議員江志明及當地里長、電視台記者等10多人，在不清楚有無買票的情況下，直接衝進月台到處找尋受害女站務員，邊違規騎腳踏車邊嗆「為何不能騎」，造成該女站務員心生恐懼且身心壓力大，老翁離譜行徑也引發台鐵員工眾怒。

朱智宇質疑，加害者與受害者面對面的不法侵害情況不應發生，台鐵稱會協助員工，卻又發生這種狀況，更批評竟然有議員連這種陳情都接，不僅嚴重影響行車運轉，還違規打開行車室的門，車站行車攸關列車發車運作，不希望用政治力掩飾暴力。

由於當事人及家屬主張施暴老翁為身障者，自行車其實是「助行器」。對此，朱智宇表示，台鐵有提供旅客愛心服務，協助身障者進出月台及架設度板上下車服務，但若無搭車需求，僅是騎腳踏車經過前後車站通行，依台鐵規章，腳踏車並非助行器，不在車站內騎乘，加上有其他旅客反映差點被撞，站務員僅是依照規定勸阻，老翁再怎樣也不能攻擊站務員。

台鐵回應，月台是提供旅客候車及上下車的旅運設備，若旅客於月台上騎腳踏車有危及鐵路行車安全，以及站車秩序，同仁予以勸導，符合台鐵公司規定。

台鐵強調，對於旅客向同仁施暴，台鐵公司深表遺憾，已請主管慰問外，如該同仁提出傷害告訴，台鐵公司會提供相關法務協助。

台鐵 腳踏車

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