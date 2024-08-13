雨勢擴大！安比颱風明轉中颱 中南部降雨「紅到發紫」

未來1周中南部整天不定時有雨。中央氣象署預報員黃恩鴻表示，下周三前受低壓帶影響，中南部整天不定時有雨，尤其周一雨勢最明顯，容易有短暫雷陣雨或局部大雨，北部、東半部也會出現短暫陣雨；目前處於三颱共存情況，但安比颱風較有發展趨勢，明天可能轉為中颱，但3個颱風都對台灣沒有直接影響。

根據氣象署官網，今天最高溫位於台北市信義37.2度，其次為宜蘭縣頭城37度，其他地區包含新北市、桃園市、花蓮縣、台東縣等都有出現36度以上高溫；今日累積雨量最多為彰化縣芬園149毫米，其次為新竹縣五峰國小120毫米，而新竹縣花園派出所及內灣國小也各累積97、85.5毫米的雨量。

黃恩鴻說明，明天（14日）天氣與今天雷同，清晨至上午，西半部有零星雷陣雨，午後有局部短暫雷陣雨，雨勢較大，有出現大雨或豪雨的機會。

周四至下周一（15至19日）受到低壓帶影響，加上西南風逐漸增強，降雨情況愈來愈明顯。周四至周六（15至17日）中南部持續降雨，整天都有不定時短暫陣雨，北部、東半部則是雲量增多，主要留意午後雷陣雨。

周日至下周二（18至20日）中南部降雨範圍更廣、雨勢更明顯、降雨時間再拉長，一整天容易有短暫陣雨或雷雨，也會出現局部大雨；北部、東半部地區則開始出現短暫陣雨，午後有短暫雷陣雨及大雨發生機會。

黃恩鴻表示，下周三（21日）前主要受到低壓帶影響，中南部降雨於周一（19日）會特別明顯；溫度方面，各地整天高溫約33至35度，尤其大台北、花東縱谷地區，局部可達36度以上高溫，中南部周四起因雲多又降雨，高溫稍降約31至33度。

颱風部分，黃恩鴻說，目前有3個颱風存在，山神颱風預計今晚就會減弱成熱帶性低氣壓；今下午生成的悟空颱風也沒什麼發展趨勢，明後2天也會減弱為熱帶性低氣壓。

黃恩鴻指出，比較需要注意的是安比颱風，未來較有發展趨勢。今天清晨生成為輕度颱風，明天可能增強轉為中度颱風，移動路線為北北東，朝日本關東方向前進，預計周五關東地區將受影響，隨後往東方移動逐漸遠離日本，近期前往日本的民眾需多留意，但3個颱風對台灣都沒影響。