豆府、了凡辣椒粉、香辛料驗出農藥 業者回應了

食藥署13日公布邊境查驗不合格產品，有2批從大陸輸入的辣椒粉和辣椒乾，被檢出不得使用的農藥，包括旗下有「涓豆腐」和「北村豆腐家」的豆府（2752），以及莊巨食品從新加坡進口的油雞香辛料，其品牌為曾獲米其林一星的「了凡油雞」。

對此，豆府表示，集團採購進口辣椒粉，今日因檢驗未合格，已依食藥署要求全數退運。該供應商此品項為初次合作，故未有製成任何料理於門市販售的疑慮。目前食藥署政策皆為逐批檢驗，所以全台門市所使用的辣椒粉均經食藥署檢驗合格。

了凡油雞表示，㇐向注重顧客的飲食安全，㇐切遵照政府食品衛生安全法規進行嚴格控管及把關，確保品質符合食品安全衛生標準。食藥署邊境查驗了凡油雞香辛料農藥殘留超標，本公司已於7月19日通知新加坡退運，依海關報關程序已於8月8日裝櫃離台，目前了凡全店均無使用此油雞香辛料。