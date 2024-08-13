癌友5年存活率高20%！友邦訪和信醫院 黃達夫曝治癌關鍵

癌症治療是台灣強項，美國新聞周刊（Newsweek）日前公布亞太專科醫院排行，台灣醫院上榜最多的即是腫瘤科，和信醫院也在8間入選醫院之列。外交部亞太司安排來自紐西蘭、澳洲等國的學者、官員至和信醫院參訪，該院院長黃達夫分享治療癌症病人60年的經驗，強調以病人為中心的醫療，才能面面俱到。

和信醫院院方表示，今日共45位「2024年印太地區菁英領袖研習班」學員至該院了解癌症團隊運作及診療區實際作業，他們來自澳洲、紐西蘭、吐瓦魯、馬紹爾群島、帛琉、諾魯等18個太平洋和印太地區友邦的智庫學者、商業領袖、政黨幹部與政府官員等，藉此展現台灣醫療實力，以及與歐美並駕齊驅的癌症治療成果。

和信醫院癌症病人平均5年存活率媲美歐美癌症中心，高過國內平均20% 。黃達夫向外賓簡報時提到，癌症治療無法單打獨鬥，罹癌後的照顧過程，需要不同科別醫師的智慧，並與各職類醫事人員合作，完善執行各自專業，才能得到正確診斷，並提供患者最有效的治療，為病人爭取最佳存活率。

黃達夫強調，唯有以病人為中心，花時間了解病人的病情與需求，才能為病人爭取最高的治療效果，「同樣的，無論是政府或民間企業，若把服務對象利益擺第一，並做到智慧整合、合作無間，是成功的不二法門。」