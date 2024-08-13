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颱風後下田、溪流活動後發燒 台中添2例類鼻疽確診個案

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
強颱凱米襲台，豪雨狂炸南台灣，疾管署今宣布，上周類鼻疽本土增19個案、且增3例死亡。圖／本報資料照片
強颱凱米襲台，豪雨狂炸南台灣，疾管署今宣布，上周類鼻疽本土增19個案、且增3例死亡。圖／本報資料照片

衛福部疾管署今宣布，上周類鼻疽本土增19個案、且增3例死亡。台中市衛生局說，統計至昨天，台中市有2例類鼻疽確定個案，2例都是住太平區的男子，分別在凱米颱風期間到溪灘、颱風過後下田，未穿著防護裝備出現發燒等症狀，經醫院採檢通報，實驗室檢驗出類鼻疽桿菌後研判確診，目前1人出院、1人住院治療中。

台中市衛生局說明，這2例確定個案，分別為太平區50多歲男子，有高血壓、糖尿病、長期飲酒等慢性病史，疫調發現，男子在凱米颱風期間，腿部有開放性傷口，在沒有穿著適當防護裝備下，曾至鄰近溪灘活動，8月初出現發燒、咳嗽、頭暈、全身無力症狀。

衛生局表示，另例確定個案為太平區60多歲男性，有高血壓、糖尿病史，凱米颱風過後未穿著防護裝備，至自家農園清淤泥，8月初出現反覆發燒、全身無力、骨頭痠痛症狀。

衛生局長曾梓展說，豪雨後易產生汙水、汙泥或災害廢棄物，增加感染類鼻疽等傳染病的風險，民眾有糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損等病史者，為類鼻疽重症的高危險族群；類鼻疽常見的病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需盡速以適當抗生素治療。

曾梓展提醒，清理家園時務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片）刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體、類鼻疽及破傷風等傳染病。如出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠、全身無力等症狀，盡速就醫，並主動告知醫師相關接觸史、受傷原因及傷口汙染情形，以利醫師診療及通報。

凱米颱風 發燒 衛生局

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