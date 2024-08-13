台南捷運藍延線可行性研究 交通部原則審查通過

交通部3月審查通過台南捷運第1期藍線綜合規劃，台南市政府表示，交通部今天原則審查通過第1期藍線延伸線可行性研究，未來將捷運服務範圍從市區推廣到南關線區域。

台南市政府交通局發布新聞稿指出，台南捷運第1期藍線延伸線可行性研究今天審查，由交通部次長伍勝園主持，會中說明藍延線主支線道岔規劃、跨（穿）越高鐵工程規劃、運量預測及財務規劃等，且討論非都區域場站未來發展願景及藍延線、深綠線銜接相互關係。

市府表示，交通部原則審查通過第1期藍線延伸線可行性研究，由市府依審查意見修正經鐵道局確認後，再由交通部函轉行政院核定。

台南市長黃偉哲說，台南捷運藍線綜合規劃已至行政院審議核定階段，藍延線和藍線密不可分，也是串聯府城、沙崙的重要路線；藍延線及規劃中深綠線將構成台南科技產業十字路網，對台南未來發展影響深遠。

交通局表示，捷運藍延線採和藍線相同的高架單軌系統，全線長度15.19公里，共設置15座車站及1座機廠，路線銜接第1期藍線，將捷運服務範圍從市區推展至歸仁區、關廟區、仁德區及沙崙智慧綠能科學城等南關線區域。

藍延線營運規劃關廟線由藍線B01站（大橋）往返藍延線BK08站（關廟國中），尖峰時刻最密集班距可達每4分鐘1班；高鐵線由藍延線BK01站（家樂福）往返BH07站（沙崙綠能科學城），尖峰時刻最密集班距可達每7.5分鐘1班，營運時段由上午6時至晚上12時。

交通局長王銘德表示，市府加速進程，促使藍線及藍延線兩計畫建設時程無縫，去年啟動辦理藍延線綜合規劃作業，都市計畫變更及環評也配合綜規期程展開，預定今年底提報交通部審議，以加速藍延線建設期程。