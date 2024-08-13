酷航自韓國飛新加坡因故轉降 桃機：未影響營運
新加坡酷航一架航班，今天原定從南韓濟州島飛新加坡，卻因機務問題轉降桃機。機場公司表示，航機於上午10時27分降落，下午3時排除問題離場，未影響桃機營運及航機起降。
有媒體報導，新加坡酷航（Scoot）一架航班，原定上午從南韓濟州島飛往新加坡，但卻不知何故轉降桃園國際機場，且有消防車及航務人員在跑道警戒待命。
桃園國際機場公司下午表示，上午10時12分接獲飛航服務總台區管中心通知，酷航TR813航班（濟州至新加坡）因機務問題要轉降桃園機場，機場公司立即派遣消防大隊、航務人員至跑道警戒待命。
機場公司指出，航機於上午10時27分於南跑道降落，並滑行至遠端機坪後安排旅客在侯機室等待，機務事件排除後於下午3時離場，事件未影響桃機正常營運及航機起降。
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