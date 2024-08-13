快訊

獨家內幕／數百萬心血全沒了…知情人士曝羅時豐決裂侄子「關鍵點」

台積電董事會通過第2季每股配息4元 擢升李文如為副總經理

柯文哲將成宋楚瑜第二？蕭旭岑嘆「對藍營非好事」：2028賴清德恐收漁翁之利

M痘病毒突變擴散致死率高 疾管署不排除拉高警戒

中央社／ 台北13日電

全球M痘疫情持續，原僅流行於非洲剛果的較高致死率突變病毒，近期擴散至多國，世衛組織明天將開會評估。台灣方面，疾管署今天表示，持續密切監測發展趨勢，不排除拉高警戒。

據世界衛生組織（WHO）及各國監測，全球M痘（Mpox）疫情緩升，非洲自5月起疫情上升，衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天在例行疫報提到，原在剛果東部流行的M痘突變病毒Ib亞型，已在非洲擴散，與全球流行IIb亞型相比，Ib亞型傳播力和致死率皆增強。

據統計，剛果今年累計1.4萬例450死於M痘，羅一鈞說，Ib亞型傳播途徑與親密接觸傳播的IIb亞型不同，Ib亞型僅需一般人際接觸就會感染，導致非洲半數以上個案為兒童，各界擔心疫情持續擴散、爆發，WHO明天開會討論是否再宣布M痘為全球公共衛生緊急事件。

羅一鈞表示，將密切監測發展趨勢，目前對剛果民主共和國的M痘旅遊疫情建議已經調整為第一級「注意」，提醒應遵守當地的一般預防措施，將視明天WHO開會決定，調整相關國家的旅遊疫情建議，不排除會再拉高警戒，預計15日進一步對外說明台灣因應防疫作為。

疾管署副主任李佳琳表示，台灣上週新增5例M痘本土病例，皆為本國籍青壯年男性，居住北部及南部縣市，發病日介於7月29日至8月4日，因皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，其中4例未接種M痘疫苗

台灣自2022年6月23日將M痘列為第2類法定傳染病，今年8月未過半已新增9例本土個案，相較7月15例、6月6例，有增多趨勢。羅一鈞說，主因是夏季人潮聚集及社交活動多，呼籲高風險民眾打滿2劑疫苗，落實防護。

符合公費M痘疫苗接種條件，為近1年有風險性行為者，如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等。接種第1劑M痘疫苗14天後，保護力僅約4成至8成，完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力。

剛果 疫情 疫苗

延伸閱讀

台COVID-19月底脫離流行 美中疫情直追冬季高點

暑期成流行高峰...5例青壯男染M痘 世衛考慮調整疫情等級

腸病毒新增1例重症 北部10月大男嬰曾接種疫苗

類鼻疽增3例死亡 疾管署研判疫情最高點已過

相關新聞

為腸胃健檢...專家建議加作菌叢檢測 可評估13種疾病風險

腸道健康和疾病、老化的關係，成為新顯學，「糞便膠囊」已成為新興療法。國內也因運出現「腸道健檢」，以基因定序來鑑別腸道細菌...

酷航「南韓飛新加坡」航班突改降桃園機場 傳消防員到場拉出水帶

新加坡媒體報導，廉價航空酷航（Scoot）編號TR813的航班原定從南韓濟州島飛回星國，卻在途中不知何故改降台灣桃園國際...

這動作是嫌對方無聊！讀空氣的11種方式 哪些是你的壞習慣？

人與人之間的交流方式除了口語，肢體語言也很重要，一個眨眼或是皺眉、一聲嘆氣一個動作，你能注意到多少理解多少呢。Bright Side為網友整理出了11種有關肢體語言的解讀技巧，想要讀懂空氣，就來看看吧！

醫院需減碳財源 綠色金融努力接軌

減碳的高昂成本壓得小醫院喘不過氣！衛福部長邱泰源13日於論壇表示，明年會編列更多預算，鼓勵醫療單位理解碳足跡。玉山銀行總經理陳茂欽也提到，各銀行都有以永續為主的融資，但所有的綠色融資都會嚴格審查，一旦

微軟「藍畫面死當」又來！3款Windows驅動程式藏新漏洞 恐致無限重開機

還記得CrowdStrike一項更新導致微軟大當機嗎？現在微軟Windows作業系統又有Bug了，這次的漏洞可能會導致藍畫面死當，且主要影響Windows 10和Windwos 11，即使系統安裝了最新修補程式也難以避免，用戶需當心。

了凡油雞、豆府「香料農藥超標」！2間業者回應了

衛福部食藥署今日公佈邊境檢驗不合格品項，其中旗下擁有「涓豆腐」、「北村豆腐家」等品牌的豆府集團，從中國大陸進口2批辣椒粉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。