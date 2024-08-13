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3颱共舞對台無影響 15日起各地轉有雨至下週

中央社／ 台北13日電

氣象署今天表示，目前海面上3颱共舞，皆對台無影響，其中颱風安比預計16日影響日本關東；台灣15日起受大低壓帶影響，預計轉有雨至下週，中南部整天不定時、其他地區午後需留意局部大雨。

中央氣象署今天下午發布輕颱悟空生成訊息，目前位於硫磺島東北東方，預測朝日本東方海面移動；今年第6號颱風山神目前約在台北東北東方約2710公里海面上，向北北西、日本東方海面移動；而今年第7號颱風安比約在台北東方1750公里海面上，朝北北東轉東北、同樣往日本方向進行。

氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，目前雖然是3颱共存的情況，但其實山神已經逐漸減弱，最快可能今晚就會消散；悟空強度也是偏弱，目前剛好越過輕颱門檻，但未來沒有什麼發展趨勢。

黃恩鴻提醒最需要留意的是輕颱安比，未來還會逐漸增強，預計將會以中颱強度接近日本關東，有可能暴風圈擦邊日本本州陸地，中心是否會登陸仍要再觀察；安比預估16日前後就會影響日本關東。

黃恩鴻說，明天天氣與今天類似，但15日起台灣受到大低壓帶的影響，西南風會愈來愈明顯，預估一直到下週都會是水氣偏多、不穩定的天氣型態，特別是中南部會有不定時的局部短暫陣雨或雷雨。

黃恩鴻進一步說明，預估15、16日清晨至上午西半部沿海地區有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區需留意大雨；17日起至下週中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨、並有局部大雨發生，其他地區為午後局部短暫雷陣雨、也要留意局部大雨。

溫度部分，黃恩鴻提到，在白天未下雨的時候各地偏悶熱，中南部高溫約攝氏31至33度，北部因西南風沉降影響，大台北地區高溫約35、36度。

日本 氣象署 颱風

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