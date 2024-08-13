為腸胃健檢...專家建議加作菌叢檢測 可評估13種疾病風險

腸道健康和疾病、老化的關係，成為新顯學，「糞便膠囊」已成為新興療法。國內也因運出現「腸道健檢」，以基因定序來鑑別腸道細菌組成，作為預防疾病的參考。不過在研究過數千人的腸道環境後，台北醫學大學雙和院區醫學檢驗暨生物技術學系教授林榮俊說，要養出好的腸道菌，最重要的是減少壓力，「喜樂的心」不但是良藥，還能顯著改善腸道菌相。

許多研究證實，大腸及其中細菌好壞、菌相是否均衡，也影響其他器官。例如「腸腦軸」，腸腦軸是大腦和腸消化道器官間的橋梁，腸道菌群也在其中產生貢獻或破壞；從出生前的腦部早期發育，到老年的神經疾病，還有情緒、心理健康，都有密切的關係。醫界也認為，腸道與慢性病有深層連結，腸道菌群失衡，可能引發全身性炎症，甚至導致骨質疏鬆、免疫疾病等。

林榮俊說，因為高通量的長片段基因定序普及，他們嘗試以第三代基因定序平台，可分析更長的DNA序列，對腸道細菌組成有更好的鑑別力，再加上北醫大有超過兩千例病人的腸道菌資料庫可供比對，已能提供更好的個別化的菌叢、腸道環境和代謝物的分析，進而評估13種疾病風險，得以開辦腸道健檢服務。目前可評估的潛在疾病，包括腸躁症、大腸息肉等多種腸道疾病，也可用以評估慢性腎病、肌少症及骨質流失或疏鬆等風險。

這幾年，許多人為了腸胃道保健，會攝取含益生菌食物，或補充益生菌保健食品。但林榮俊說，從精準醫學上來看，亂槍打鳥式的補充益生菌是否有效，值得商榷；因為每個人的體質和健康問題都不一樣。從之前死傷嚴重的餐廳食物中毒案例也可看出，即使吃下一模一樣含致病物質的食物，有些人致命，有些人卻毫無反應。

他們的研究也發現，常出國旅行的人比起較少出國的人，腸子裡確實會有更多的致病菌如沙門氏菌等，但多數人沒有任何症狀。這意味，如能維持良好的腸道環境，就算接觸致病菌，也不一定會發病。林俊榮說，這就像一個社會，如果好商家占多數，即使有幾家壞商家，這個社會基本上還是安全可信賴的；如果好商家變更多，那壞商家就更難作怪。

所以，通過改善腸道菌群生態的平衡，有望降低患上慢性疾病風險，這對於中老年特別重要。因為年過五十後，隨著年齡增長，腸道菌群更容易失衡，因此更需要通過飲食、運動和生活習慣的調整來維持腸道健康。

林榮俊強調，通過菌叢檢測可揭示身體內部的一些隱藏疾病，在亞健康人身上，這些疾病往往無法通過傳統檢測方法及時發現。但腸道健檢已可看出，腸道環境正在劣化，會有發生某些疾病的傾向。腸道菌的基因序列檢測，可當作一種早期健檢工具，因腸道問題可能先於其他疾病表現，因此透過檢測腸道健康，可提前調整生活作息和治療。

至於如何給自己養出一個好的腸道環境，他說，雖然目前還難確認，可依腸道菌叢表現，就能決定應補充哪種相應的益生菌種類，或益生菌賴以生存的益生質。建議盡量維持健康的生活型態，包括：

1.多吃原型食物 2.增加膳食纖維的攝入 3.減少高脂高糖食物的攝入 4.保持規律的作息 5.適量的運動

林俊榮說，過度運動恐怕傷害健康，觀察發現國手級選手，年紀輕輕體格極佳，但有腎病傾向，還有骨質流失，這和經驗法則看似相違。但進一步檢查，發現訓練過度導致，才使看似健壯的運動選手因橫紋肌溶解影響腎功能，也損及骨質。醫師建議該選手，反而應該增加休息。

有趣的是，林俊榮說，研究過幾千人的腸道資料後，他覺得影響腸道健康最大的因素是心理素質，如減少壓力、樂在工作的人，腸道就會明顯健康許多等。他著說，這個發現和中國古代醫學經典「黃帝內經」的主張完全一致，即養生不僅僅是對身體的保養，更要注重精神上的修養。保持心境平和、節制情緒、順應自然，才能避免許多因精神緊張和情緒波動引起的疾病。這讓他不得不說，老祖宗的智慧博大精深。