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酷航「南韓飛新加坡」航班突改降桃園機場 傳消防員到場拉出水帶
新加坡媒體報導，廉價航空酷航（Scoot）編號TR813的航班原定從南韓濟州島飛回星國，卻在途中不知何故改降台灣桃園國際機場。
新加坡聯合早報與網媒慈母艦（Mothership）報導，TR813航班是一架空中巴士A321neo客機，於南韓當地時間早上9時59分起飛，預計新加坡時間下午1時55分在樟宜機場降落。
不過，根據報導與航班追蹤網站數據，TR813航班起飛約1個半小時後轉往桃園國際機場著陸。慈母艦一位讀者的親戚搭乘了TR813，分享了機上照片跟影像，稱飛機改道為「緊急降落」，但乘客相對平靜，沒有明顯的遇險跡象或機內損壞。
根據慈母艦的照片，TR813著陸後停在停機坪，桃園機場似乎派出了登機樓梯車與消防車到場，消防員還拉出了水帶，地面上則有水痕，不清楚是否為預防性措施。
根據航班追蹤網站，TR813已於下午3時40分從桃園機場起飛，至4時45分正途經南海上空，預計晚間7時半左右返抵星國國門。星媒已聯繫酷航了解情況。
flightaware連結：https://www.flightaware.com/live/flight/TGW813
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