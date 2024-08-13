金山百年蹦火文化展開幕 歡迎民眾來探索蹦火奧秘

每年6到9月就是金山蹦火仔活躍的季節，交通部觀光署北觀處即日起至8月30日在野柳遊客中心2樓舉辦「百年蹦火文化展」，展覽時間為每日上午10時至下午4時。每周六、日現場還有志工導覽解說及專人翻譯，民眾還可參加FB抽獎與打卡送禮活動，有機會獲得蹦火周邊精緻好禮。

北觀處長陳煜川指出，北觀處近年來積極推動蹦火漁業轉型，讓蹦火仔從過去只能倚靠漁獲轉變為在地的熱門觀光文化活動，希望透過百年蹦火文化展，重現傳統蹦火漁業的歷史漁具文物，以及瑪鋉村漁具展，也能更加了解過去的漁民真實生活，更可透過蹦火主題展板、蹦火船模型、蹦火影片，以及蹦火藝術沙畫等，進一步認識金山獨有的蹦火漁業文化，讓「蹦火仔」這項友善漁法持續傳承、永續流傳。如果想要對蹦火仔及磺港在地文化更加深入了解，則絕對不能錯過每個周末假日舉辦的導覽解說，導覽老師精彩的解說將帶領你彷若回到歷史時光，探索蹦火奧秘。

富吉268號火長簡士凱說，這次文化展特別邀請致理科技大學及瑪鋉漁村文化生活協會一同合作， 除提供許多人力及展品支援，更為因應野柳地質公園眾多外籍旅客，展覽採中英雙語，讓國外朋友也能接觸蹦火仔，了解台灣獨特的捕魚法。也要特別感謝北觀處對於蹦火漁業的重視，逐年的推廣，讓原本快要凋零的產業轉型，成為熱門觀光文化活動。

北觀處也透過「富吉268號」與新成員「鴻昌168號」推出精彩豐富的蹦火主題海陸行程，讓民眾不但能近距離欣賞北海岸夏夜最璀璨的漁火，還能探訪磺港漁村，遊覽魚路古道、蹦火體驗DIY，讓這即將失傳的漁業文化，透過有趣多元的蹦火主題行程，被更多人共同來了解及認識！