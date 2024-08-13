三芝世界珍鈔館不藏私 特殊紙鈔、硬幣預約參觀

世界珍寶無奇不有，三芝區有智成堂前主委開放展示的世界珍鈔館，網羅全同號紙鈔、最大規模同年度錢幣收藏以及最大規模變體紙鈔收藏等等，走進珍鈔館就能同時見證四項金氏世界紀錄挑戰內容，整間屋子的紙鈔與錢幣，讓人嘆為觀止。

世界珍鈔展示館楊順復指出，耗費30多年的時間搜集2918張的全同號紙鈔、80773枚的同年度錢幣與908張的變體紙鈔，連同最大規模書法課的金氏世界挑戰紀錄，目前在四項金氏世界紀錄中還有兩項是紀錄保持人，未來也希望能夠再繼續挑戰更多不同項目的金氏世界紀錄，拿下更多的金氏世界紀錄獎牌。

三芝區長賴小萍說，位在三芝的世界珍鈔展示館，感謝智成堂前主委楊順復也不藏私的開放讓民眾預約參觀，想要一睹全台灣最多的金氏世界紀錄挑戰，到三芝世界珍鈔展示館就能一飽眼福，看遍世界各國紙鈔與台灣早期至今的貨幣演進史。