台14線埔霧公路愛蘭段路面刨鋪 夜間施工交管
省道台14線埔霧公路車流量大，為提升路面服務品質，交通部公路局今天至16日辦理指標51.8至54公里處路面刨鋪，施工時間晚間8時至隔天清晨6時，採「半半施工」縮減車道管制。
台14線是埔里鎮往返仁愛鄉主要道路，通往霧社、清境農場、合歡山等知名景點，由於車流量大，交通部公路局中區養護工程分局13日至16日辦理夜間施工，以提升台14線路面服務品質，施工訊息可注意沿路電子資訊看板或利用智慧化省道即時交通資訊系統查詢。
中區養護工程分局今天發布訊息指出，埔里工務段13日至16日辦理台14線指標51.8公里處愛蘭交流道往埔里方向300公尺處，至54公里處愛蘭橋路段路面改善作業，將於晚間8時至隔天清晨6時施工，遇雨順延。
埔里工務段表示，分段進行路面刨鋪，採半半施工，縮減車道管制通行，現場視實際狀況機動調整，施工期間因道路狹窄，請用路人耐心等候、減速慢行並聽從交管人員指揮，或改道行駛避開施工路段，以維護行車安全，施工期間造成不便請見諒。
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