快訊

獨家內幕／數百萬心血全沒了…知情人士曝羅時豐決裂侄子「關鍵點」

台積電董事會通過第2季每股配息4元 擢升李文如為副總經理

柯文哲將成宋楚瑜第二？蕭旭岑嘆「對藍營非好事」：2028賴清德恐收漁翁之利

台COVID-19月底脫離流行 美中疫情直追冬季高點

中央社／ 台北13日電

國內COVID-19就診量連續5週緩降，併發症和死亡數均減少，預計8月下旬脫離這一波暑期流行；但疾管署提醒，美國和中國疫情續升，超過或逼近之前冬季的最高點，請出國民眾注意。

衛生福利部疾病管制署副主任李佳琳今天在例行疫報說，8月6日至8月12日新增347例 COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確定病例併發症，較更前1週新增445例下降，累計以65歲以上長者占79%；另外，上週新增57例本土死亡病例，較更前1週新增104例下降。

疾管署防疫醫師鄔豪欣說明，死亡個案較年輕者為30多歲女性，有神經肌肉系統相關慢性病史，未接種COVID-19的XBB疫苗，因身體虛弱赴診所就醫，後續意識不清送醫，到院COVID-19快篩陽性、X光顯示為肺炎，7月中旬住院，給予抗病毒藥物治療，仍不治病逝。

疾管署發言人羅一鈞說，監測到COVID-19病毒變異株近4週KP.3佔38%居第1位，高於KP.2、LB.1和JN.1，併發症和死亡均下降，預期8月下旬台灣疫情脫離流行期。日本疫情反轉下降，但美國和中國升溫，預估8月仍持續上升階段，出國民眾應注意先打疫苗及自我防範。

羅一鈞表示，美國自5月中旬以來COVID-19陽性率持續上升，已超過冬季疫情，變異株以KP.3佔比最高；中國自7月初以來COVID-19陽性率持續上升，7月底陽性率已逼近冬季疫情最高點，變異株以JN.1佔比最高，但變異株XDV.1佔比已超過4成。

疾管署提醒，國內疫情雖降，但重症死亡風險持續，國際疫情仍呈上升趨勢，民眾有出國旅遊計畫，建議儘速接種XBB疫苗，獲得保護力，落實勤洗手、出入人多擁擠或空氣不流通場所佩戴口罩等良好個人衛生習慣，以降低病毒傳播風險。

COVID-19 出國旅遊 疫情

延伸閱讀

暑期成流行高峰 5例青壯男染M痘 世衛考慮調整疫情等級

腸病毒新增1例重症 北部10月大男嬰曾接種疫苗

類鼻疽增3例死亡 疾管署研判疫情最高點已過

自費打2劑疫苗…10月大男嬰發燒、嗜睡 腸病毒重症住ICU

相關新聞

為腸胃健檢...專家建議加作菌叢檢測 可評估13種疾病風險

腸道健康和疾病、老化的關係，成為新顯學，「糞便膠囊」已成為新興療法。國內也因運出現「腸道健檢」，以基因定序來鑑別腸道細菌...

酷航「南韓飛新加坡」航班突改降桃園機場 傳消防員到場拉出水帶

新加坡媒體報導，廉價航空酷航（Scoot）編號TR813的航班原定從南韓濟州島飛回星國，卻在途中不知何故改降台灣桃園國際...

這動作是嫌對方無聊！讀空氣的11種方式 哪些是你的壞習慣？

人與人之間的交流方式除了口語，肢體語言也很重要，一個眨眼或是皺眉、一聲嘆氣一個動作，你能注意到多少理解多少呢。Bright Side為網友整理出了11種有關肢體語言的解讀技巧，想要讀懂空氣，就來看看吧！

醫院需減碳財源 綠色金融努力接軌

減碳的高昂成本壓得小醫院喘不過氣！衛福部長邱泰源13日於論壇表示，明年會編列更多預算，鼓勵醫療單位理解碳足跡。玉山銀行總經理陳茂欽也提到，各銀行都有以永續為主的融資，但所有的綠色融資都會嚴格審查，一旦

微軟「藍畫面死當」又來！3款Windows驅動程式藏新漏洞 恐致無限重開機

還記得CrowdStrike一項更新導致微軟大當機嗎？現在微軟Windows作業系統又有Bug了，這次的漏洞可能會導致藍畫面死當，且主要影響Windows 10和Windwos 11，即使系統安裝了最新修補程式也難以避免，用戶需當心。

了凡油雞、豆府「香料農藥超標」！2間業者回應了

衛福部食藥署今日公佈邊境檢驗不合格品項，其中旗下擁有「涓豆腐」、「北村豆腐家」等品牌的豆府集團，從中國大陸進口2批辣椒粉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。