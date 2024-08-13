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營業神車n⁷助陣 LINE GO多元減碳計程車10月上線

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
LINE GO TAXI領先業界推動營業用車電動化，預計十月推出多元減碳計程車，與納智捷及格上租車攜手導入LUXGEN n⁷。圖／LINE GO TAXI提供
LINE GO TAXI領先業界推動營業用車電動化，預計十月推出多元減碳計程車，與納智捷及格上租車攜手導入LUXGEN n⁷。圖／LINE GO TAXI提供

LINE GO累積用戶數突破400萬會員，為持續打造智慧生活移動生態系，並提供廣大用戶環保低碳的乘車選擇，LINE GO推動營業用車電動化，預計10月推出全新多元減碳計程車，並與納智捷及格上租車攜手導入LUXGEN n⁷，整合租賃、充電及6年或60萬公里電池保固，讓n⁷成為新一代首選營業用車。

LINE GO TAXI表示，目前擁有1.4萬名合作司機，在導入n⁷車型及多元減碳車服務後，將一舉突破3000輛減碳車。除了油電車款，LINE GO持續整合資源增加純電計程車數量，串聯充電漫遊服務、電動車保修及原有燃油車收購等服務，擴大LINE GO eMaaS電動車生態圈，讓更多消費者體驗綠能生活。

LINE GO TAXI指出，隨著裕隆集團持續引領台灣汽車產業創新移動服務，推出自主開發的國產電動車LUXGEN n⁷上市熱銷，n⁷做為營業用車的優勢更加凸顯，例如保養費用、能源費用較燃油車低廉，初估可年省10萬營業成本，加上足夠的營業續航里程，開愈多省愈多。

LINE GO TAXI也說，響應2050淨零排放願景，打造全新多元減碳服務，8月起推出業界最優惠的n⁷電動車駕駛招募方案，包括零頭款72期每期15800元租購或純租每月最低24800元綁約一年。

搭配優惠車險、協助原車收購及6年或60萬公里營業用車電池保固、家用充電樁獨家購買優惠、充電漫遊平台充電金回饋等措施。另外租購入隊電動車駕駛更獨家享有回饋最高21萬元獎金。

LINE 減碳 電動

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