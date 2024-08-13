了凡油雞、豆府「香料農藥超標」！2間業者回應了

衛福部食藥署今日公佈邊境檢驗不合格品項，其中旗下擁有「涓豆腐」、「北村豆腐家」等品牌的豆府集團，從中國大陸進口2批辣椒粉，遭驗出農藥「克美素」。來自新加坡、曾經獲得米其林一星的「了凡油雞」的油雞香辛料，則驗出殘留農藥「二四地」0.11ppm。對此，豆府集團表示，集團採購進口辣椒粉，今日因檢驗未合格，已依食藥署要求全數退運。了凡油雞也指出，農藥殘留超標的油雞香辛料，依海關報關程序已於8月8日裝櫃離台，目前了凡全店均無使用此油雞香辛料。

食藥署本次公布的邊境檢驗不合格品項共14件，分別為中國大陸出口辣椒粉和辣椒乾3批、盤子；日本出口蜜柑2批；印尼出口調味醬塊、白胡椒、調製炸香蕉；越南出口大白菜；西班牙出口匈牙利紅椒粉；越南出口芹菜、冷凍小章魚和新加坡出口油雞香辛料。

其中，豆府股份有限公司從中國大陸進口的2批辣椒粉，檢出殘留農藥克美素0.22至0.28ppm，目前國際上普遍未准用於辣椒，製造廠均為GANSU YASHENG INTERNATIONAL TRADE CO., LTD，違規產品共1,000公斤，已全數退運或銷毀。豆府集團也發表聲明，表示集團採購進口辣椒粉，今日因檢驗未合格，已依食藥署要求全數退運。聲明中也指出，該供應商此品項為初次合作，故未有製成任何料理於門市販售疑慮。目前食藥署政策皆為逐批檢驗，所以全台門市所使用的辣椒粉均為食藥署檢驗合格，敬請安心。

除此之外，莊巨食品股份有限公司從新加坡輸入的「油雞香辛料」，農藥二四地定量極限為0.05ppm，本次違規產品被檢出0.11ppm，製造廠為SAI HING MEDICAL HALL PTE LTD，其品牌名稱為「了凡」，本次為業者近半年首次違規，邊境檢驗強度將從原先的2%至10％一般抽批，調整為20%至50％加強抽批。了凡油雞也發表聲明，表示茲食藥署邊境查驗了凡「油雞香辛料」農藥殘留超標，本公司已於7月19日通知新加坡退運，依海關報關程序已於8月8日裝櫃離台，目前了凡全店均無使用此油雞香辛料。

【豆府餐飲集團聲明全文】

集團採購進口辣椒粉，今日因檢驗未合格，已依食藥署要求全數退運。該供應商此品項為初次合作，故未有製成任何料理於門市販售疑慮。目前食藥署政策皆為逐批檢驗，所以全台門市所使用的辣椒粉均為食藥署檢驗合格，敬請安心！

【了凡油雞聲明全文】

了凡油雞㇐向注重顧客的飲食安全，㇐切遵照政府食品衛生安全。法規進行嚴格控管及把關，確保品質符合食品安全衛生標準。茲食藥署邊境查驗了凡【油雞香辛料】農藥殘留超標，本公司已於7月19日通知新加坡退運，依海關報關程序已於8月8日裝櫃離台，目前了凡全店均無使用此油雞香辛料。