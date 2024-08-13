飲冰品稽查34家違規 連鎖店青茶腸桿菌科超標40倍

還記得CrowdStrike一項更新導致微軟大當機嗎？現在微軟Windows作業系統又有Bug了，這次的漏洞可能會導致藍畫面死當，且主要影響Windows 10和Windwos 11，即使系統安裝了最新修補程式也難以避免，用戶需當心。

2024-08-13 16:44