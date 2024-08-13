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醫院需減碳財源 綠色金融努力接軌

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

減碳的高昂成本壓得小醫院喘不過氣！衛福部長邱泰源13日於論壇表示，明年會編列更多預算，鼓勵醫療單位理解碳足跡。玉山銀行總經理陳茂欽也提到，各銀行都有以永續為主的融資，但所有的綠色融資都會嚴格審查，一旦企業或醫療單位的融資未使用於淨零範疇，恐怕就會被冠上「漂綠」的惡名。

台灣永續能源研究基金會13日舉辦「2024健康永續X永續金融論壇」，探討醫療產業的淨零方式，除了醫療單位，也邀請政府官員與金融業者齊聚對話交流，盼建立因應氣候危機的合作關係。

增預算助醫院減碳

衛福部長邱泰源強調，醫療院所排碳量相當高，高階醫療儀器也有所影響，期盼未來從醫院到診所的醫療體系，都能加入淨零排放的行列。他強調，衛福部今年起會網羅更多綠色醫院或節能減碳專家加入團隊，帶動相關工作。

他也提到，衛福部跟隨環境部指引，協助各個醫療院所推動減碳工作，明年也將編列更多預算鼓勵醫院了解自身碳足跡，並配合國家淨零碳排的政策。

融資警覺漂綠風險

除了由政府提供財源，目前金融系統也祭出許多永續融資，玉山銀行總經理陳茂欽提到，綠色融資需要採「資金用途」的授信，確保資金是投資於減碳的設備與技術，並把資訊上傳平台上給其他企業參考。

他也警告，如果企業將融資運用在其他用途，就會被認定為「漂綠」（透過有欺騙性質的行為，讓公眾相信企業經營方向為環境友善的），對品牌形象有很大的傷害。

永豐銀行資深副總歐陽子能也舉例說，永豐銀行舊有「查證、能管、減碳、永續」的四階段永續融資方案，供相關醫療產業申請，以優化用電模式並汰換節能設備的資金。

綠色通膨成危機

台灣永續能源秘書長申永順則提到，減碳或碳費徵收的成本，勢必會反在服務與產品上，恐怕成為醫院經營的危機。陳茂欽也說，直接進行減碳勢必會增加企業的成本，如用綠電也會增加費用，若政府能配合產業需求，進行更多綠電措施，合作產生的社會效益就能擴大。

圖說：

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永續 淨零 減碳

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