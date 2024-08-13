難接高風險個案 學者揭社區關懷據點「志工高齡化」

社區關懷據點是我國社福系統中密度最高的基層單位，社家署統計，截至今年6月，全台共有4916處據點，業務內容為健康促進、餐飲服務、關懷訪視、電話問安4項。社區關懷據點制度今年邁入第20年，學者點出，據點志工有高齡化隱憂，若缺乏人員培訓，難以應付日漸複雜的社會議題，而服務內容偏重辦活動、共餐，也讓社區高風險個案的訪視、問安遭到忽略，難以形成綿密的「社區安全網」。

社家署今舉辦「贏在據點 銀向未來」113年全國社區照顧關懷據點高峰論壇。金門大學社工系助理教授邱泯科表示，志工高齡化讓據點「愈來愈老」，面對複雜的議題、政策說明，高齡志工需要更多訓練，才能給民眾好的回答；某些據點會鼓勵志工進修、受訓，但規模較小、資源相對貧乏的據點，則無力為高齡志工賦能，志工停留在每天煮飯備餐，難以發展創新服務，據點人力資源訓練，政府應負起責任，而非全數交由據點自行承擔。

社區關懷據點4項業務內容中，辦活動、備餐是花費最多經費的地方，「花錢的地方大家才會認真做」，導致據點訪視、問安機能被弱化，但社區長者實際至據點活動者頂多三、四十人，多數長者仍是待在家中，訪視、問安才是能涵蓋多數有需求長者，建置社區安全網絡重點。

早年社區關懷據點設有評鑑機制，但隨據點數量增加，政府已將評鑑改為考核。邱泯科表示，過去評鑑指標中有高風險、特殊個案處遇的項目，評鑑取消後，如何協助高風險個案不再被關注，自己並不是希望重啟評鑑制度，但政府在輔導據點時，應把訪視問安列為重點項目，且因據點工作者都是志工，應給予足夠資源與專業人力，例如多個據點合聘社工人員等方式，協助據點關懷高風險個案。

部分社區關懷據點，結合長照體系的巷弄長照站，稱為10時段關懷據點，除此類據點配有照服員、社工員等專業人力外，其餘據點只有志工服務。邱泯科表示，依實務觀察，據點常遇到社安網人員要求了解個案情況，在沒有專業人員協助的據點，志工常會不知所措，若政府政策是讓據點直接做方式服務，應提供教育訓練、轉業人力，若是希望據點做為轉介單位，也應藉由教育訓練，讓志工知道如何轉介個案。

此外，邱泯科點出，社區關懷據點對鄰里人口掌握程度很差，缺乏整體資訊管理機制，多透過里辦公室戶籍資料等粗略推估，不知道需要服務的長者位在何處、屬於哪方面弱勢，也難以預估未來人口變化走勢，在服務方案擬定時，可能會搞錯方向，政府應給予協助，提供據點經費進行人口結構調查，才能讓據點志工提供更適切的服務內容。