暑期成流行高峰 5例青壯男染M痘 世衛考慮調整疫情等級

夏季大型人潮聚集及社交活動眾多，為M痘（舊稱猴痘）流行高峰期。疾管署發言人羅一鈞表示，上周新增5例青壯年男性感染M痘，分別為北部4例和南部1例，且僅有1位有接種疫苗。另外，世衛將於明日開會討論是否在去年5月停止後，再度宣布M痘為全球公共衛生緊急事件。

M痘上周新增5例均為本國籍青壯年男性，發病日介於7月29日至8月4日，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報。今年累計40例（本土37例、境外3例）；自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今（2024）年8月12日累計確診399例病例（377例本土及22例境外移入）。

羅一鈞表示，8月未過半即已新增9例本土個案，相較7月新增15例、6月新增6例，疫情持續升溫，預計8月疫情會比7月更嚴峻。因夏季大型人潮聚集及社交活動眾多，為M痘流行高峰期，呼籲高風險民眾接種疫苗及落實自我防護。

另外，由於非洲區自5月起疫情明顯上升。致死率跟傳播力較強的突變Ib亞型病，整體致死率約3.6%，原先僅流行剛果民主共和國（DRC）東部，近期擴散到鄰近國家。上一次M痘全球公共衛生緊急事件是2022年10月到2023年5月，世界衛生組織（WHO）明日將開會評估是否構成國際關注公共衛生緊急事件。

羅一鈞表示，目前剛果民主共和國的M痘旅遊疫情建議為第一級：注意（提醒遵守當地的一般預防措施），疾管署將視世衛開會決定調整相關國家的旅遊疫情建議。其餘鄰近國家／地區部分，中國大陸、越南、泰國疫情持續，澳洲自5月起出現明顯疫情，截至7月累計報告192例，且病例數仍持續上升，須密切監測發展趨勢。

M痘疫苗累計約8.1萬人接種，其中2.8萬人僅接種一劑未完整接種2劑，占34%，請儘速完成接種。羅一鈞說，疫苗庫存尚有約8萬人份，仍有約2萬7753人僅接種第一劑疫苗，提醒尚未完成第2劑接種者，應儘速完成，以達完整保護力。

符合公費M痘疫苗接種條件的民眾，包括：近1年有風險性行為者（例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等，應儘速完成2劑疫苗接種。

羅一鈞說，接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力，M痘的潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘予他人，所以接種疫苗為目前最有效的預防方式。全國共211家合作醫療院所可提供接種服務。

疾管署提醒，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等M痘疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。