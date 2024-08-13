成大車禍因癲癇發作 醫籲：患者隨時會大腦異常放電

台南12日下午發生一起重大車禍，54歲成大女職員從成功校區內行駛而出，突然高速連撞7車，事故造成1死4傷，一名準備接小孩回家的機車女騎士當場死亡。車輛暴衝的疑似為「癲癇發作」，肇事的女駕駛事後自述是因癲癇釀禍，發病時無法控制身體，腳踩油門直直往前撞。

癲癇最常見的發作型態是全身抽搐、四肢僵硬、雙眼上翻、失去意識等，症狀會依發作的腦部區域不同而異。林口長庚醫院神經內科系腦功能暨癲癇科主任鄭美雲表示，癲癇是一種常見、但不易察覺的神經疾病，如果生活習慣不佳，例如經常熬夜、過度壓力、過量喝酒、睡眠不足等，長期累積易讓大腦的神經元異常放電。

鄭美雲說，大部分民眾以為癲癇是遺傳，出生即有癲癇的患者約10%，90%為後天因素，除了上述生活習慣，另一個罹患癲癇的原因是嚴重頭部外傷，也會產生異常放電。

癲癇又分為小發作、大發作，前者可能身體局部顫抖，但意識清楚；後者會全身抽搐、失去意識。鄭美雲提到，要診斷為癲癇，症狀為2次發作，發作時間間隔24小時以上，另加上腦波檢查是否不正常放電。確診後，需要長期服藥穩定病情，預防突然發作危及自己其他人生命安全。

癲癇發作時該怎麼辦？亞東紀念醫院神經醫學部一般神經科主任黃彥翔表示，患者當下其實無法自己處置、控制僵硬或顫抖的四肢，旁人可協助移開會撞到頭部的物品，避免造成二次傷害。另外，要保持呼吸道暢通，將硬物塞到嘴巴內防咬到舌頭的錯誤迷思，可能會造成窒息。

黃彥翔提醒，患者發作結束時，保持安靜休息即可慢慢恢復，通常持續約數十秒至3分鐘，很少超過5分鐘以及連續發作。若發作時間超過3分鐘，或是全身性大發作，有昏厥、失禁等症狀，應立即送醫治療，避免腦部嚴重傷害。

除了服藥控制，黃彥翔提到，患者要避免日常開車、爬高等行為，癲癇發作時，會者本身不會有危險，但開車會傷及他人、爬高會從高處墜落。因發作大多是不可預期，應避免從事有危險性的活動。

關於癲癇患者的開車權益，交通部修法於2020年9月開放輕症或可控制型癲癇症患者可以考取駕照。黃彥翔認為，這項規定立意良善，可促使患者良好控制病情，也改善日常生活習慣，癲癇症狀可以穩定控制、降低發作機會。