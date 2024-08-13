目標1里1據點 台北市今年將增設16處社區照顧關懷據點

全台4916處社區照顧關懷據點中，台北市包辦其中507處。台北市副市長林奕華表示，台北市65歲以上長者占總人口比率22.5%，早在2022年即符合超高齡人口結構，政策推動必須跨局處，從高齡友善角度進行思考；社區關懷據點已是銀髮族生活重要一部分，目前北市轄內社區關懷據點分布358個里，占所有里的比率78.5%，預計未來要做到1里1據點。

社家署今舉辦「贏在據點 銀向未來」113年全國社區照顧關懷據點高峰論壇。台北市社會局長姚淑文表示，台北市社區照顧關懷據點，在去年服務9萬4千餘人，服務人次則高達348萬，據點利用率在110年疫情影響、人數下降後，呈現止跌回升；台北市強化據點布建，數量已從民國108年368處，新增至112年507處，今年預計再增加16處據點，在115年前涵蓋全台北市8成以上里別，服務鄰里60歲以上長者。

「社區關懷據點訪視輔導很重要。」姚淑文強調，訪視員至據點了解服務人數、課程落實程度等，難免讓志工有壓力，認為有人查勤，這卻是公部門必要措施，也能發現據點需要協助之處，提供資源；社會局與轄內老服中心等單位，舉行例行訪視輔導聯繫會議，並辦理新據點教育訓練，協助新據點志工、工作人員熟稔行政、核銷與服務提供等知能。

另，姚淑文說，台北市社會局112年起針對355處延續辦理的社區照顧關懷據點，啟動正式考核機制，成績卓著單位，頒發表揚獎狀，並可申請調升服務時段數，並鼓勵特色據點強化特色、發覺亮點；成績未達門檻的「待精進據點」，則會實地輔導改善；在據點人力培訓方面，針對高齡飲食方案、生死學教育等，均設有訓練機制。

衛福部社家署副署長周道君表示，社區長者愈來愈多、對照顧需求愈來愈高，社區據點現有空間、資源、人力，以及政府財物如何應用，以提升社區關懷據點服務量能，符合目前與未來長輩的需要，需要各界共同商討；社家署鼓勵據點，運用科技提升照顧效率，吸納更多社區民眾，並讓社區被服務的長輩，有機會從被照顧者，成為照顧者，將是未來社區照顧關懷據點發展方向。