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市售冰飲品稽查...大苑子一分店「腸桿菌科」超標40倍

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
113年度現場調製飲品及冰品稽查專案執行結果，共裁罰122萬元。圖／食藥署提供
113年度現場調製飲品及冰品稽查專案執行結果，共裁罰122萬元。圖／食藥署提供

夏天到了，不少人一定會來杯飲料或一碗冰品消暑，衛福部食藥署今天公布最新稽查結果，抽驗474件產品，本次違規案件共裁罰122萬元，其中有26家業者總糖量、總熱量等未符合規定，5件飲料及冰品未符合食品中微生物衛生標準，連鎖茶飲「大苑子」的一家分店，腸桿菌科含量超標40倍，地方衛生局已裁罰4萬元。

食藥署與地方衛生局共同執行「113年度現場調製飲品及冰品稽查專案執行結果」，查核現場調製飲料業者及現場調製冰品業者384家、抽驗474件，副署長林金富說，本次專案查核食品良好衛生規範（GHP）準則及保存來源文件等缺失，已由地方政府衛生局限期改正並複查合格，本次違規案件共裁罰122萬元。

另外，查獲1家食品業者登錄不符規定、2家未投保產品責任險及1家食品原料逾有效日期；「連鎖飲便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」查核，有26家業者總糖量、總熱量等未符合規定，另抽驗結果5件飲料及冰品未符合食品中微生物衛生標準，1件酸梅湯原料農藥殘留不符規定。

林金富說，本次裁罰金額最高的，是嘉義市萬齊心茶坊（古丁原味品茶館），因為紅茶茶葉原料原產地，以及古丁阿薩姆紅總糖量及總熱量不符合標示規定，已由台南市政府衛生局裁處總店（古町鮮果茶飲）8萬元。

另外，連鎖潛艇堡業者SUBWAY花蓮建中店，因「飛想茶檸檬紅茶」檢出腸桿菌科數值為26菌落形成單位（CFU），超過10CFU的限量規定，由花蓮縣衛生局裁罰3萬元；連鎖飲料店大苑子南投店，由南投縣衛生局裁罰3萬元，檢出腸桿菌科數值為410CFU，超過10CFU的限量規定。

林金富指出，大苑子南投店長桿菌科數值超標40倍，是本次最高，腸桿菌科不合格代表原料或製造過程有被污染，書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢說，大腸桿菌只是一個監測指標，代表環境有被污染，但有沒有其他毒素污染不曉得。

邱展賢表示，單以大腸桿菌超標，可能會引發腸胃炎，輕則噁心、嘔吐、腹瀉，嚴重一點會發燒，整體而言和攝取到的毒素含量有關，其他毒素也可能造成嚴重不良反應，以先前發生的寶林茶室食物中毒事件為例，患者就需要換肝、洗腎，甚至可能引發死亡。

食藥署提醒，業者應投保產品責任險，否則可處新台幣3萬以上300萬元以下罰鍰；貯存逾有效日期食品或原料，可處6萬以上2億元以下罰鍰；未依「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」標示，可處3萬以上300萬元以下罰鍰；未辦理食品業者登錄、飲料或冰品不符合衛生標準，經命限期改正而屆期不改正者，可處3萬以上300萬元以下罰鍰。

冰品 衛生局

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