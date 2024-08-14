醫護人才流失、健保總額預算不足…醫療困境如何解？ 產官學3方說明白

台灣健保上路第30年，健保總額預算不足、醫護人力大幅流失、新藥、新醫療科技引入緩慢等，是醫療現場窘迫的困境；從前端的醫師養成，過去成績優異學生搶讀的醫學系，從難以跨越的窄門，到近來破天荒出現缺額，在在凸顯醫療環境的險峻。《遠見》與「臺灣病友聯盟」2日攜手辦理研討會，產官學界、民意代表一字排開，從醫療永續到財務改革，共同討論健保該何去何從？

《遠見》與「臺灣病友聯盟」等單位2日上午共同舉行「永續健保、堅韌醫療——共創台灣健康照護的未來」研討會，除了專家學者列席，包括衛福部長邱泰源、中央健康保險署署長石崇良、中央健康保險署副署長龐一鳴，以及民進黨、國民黨、民眾黨三黨立委代表均與會。

遠見智庫總編輯李建興：健保制度待改革

「遠見智庫」總編輯李建興致詞表示，對於永續發展相關議題，《遠見》長期關心、琢磨甚多；台灣醫學世界頂尖，從人才永續來看，今年卻連醫學系招生也受衝擊，顯然當前環境改變，深究才發現原來台灣醫療環境沒有想像般得好，如引入新藥等亦不如想像健全，亟待改革的健保制度，已影響台灣醫療品質，乃至醫學技術發展。

臺灣病友聯盟理事長吳鴻來表示，健保能否永續，對病友至為重要，召開研討會正是為集結眾人智慧，共同為台灣健保未來找尋解方。

衛福部長邱泰源：集結力量推動醫療改革

邱泰源指出，維護人民最高醫療品質，努力照顧弱勢，維繫醫療平權，以及確保醫療院所運作正常，並以人為中心、社區為單位照護，結合總統賴清德的「健康台灣」理念，是醫療改革的大方向，衛福部會集結所有力量推動。

對於台灣醫療體系改革，亞太堅韌研究基金會董事長林夏如說，三大建議包括：簡化醫療體系不同單位的資料蒐集、判讀流程，以定期分析及提供建議，更新國家醫療策略；分配額外的財政、人力資源至醫療體系，為醫護人員提供必要誘因，並充實醫護量能，滿足日益增加的醫療保健需求；採取多管齊下作法，以促進統整協調、以患者為中心的醫療照護。

衛福部長邱泰源表示，維繫醫療平權，結合總統賴清德揭櫫「健康台灣」，集結力量推動醫療改革。圖取自遠見雜誌

進入會議討論階段，台大公共衛生學院環境與職業健康科學研究所特聘教授詹長權指出，在健保共同財務責任制度中，政府、醫療服務提供者及付費者，三方責任不可或缺，交集也要更多，才能攜手完善台灣健康照護系統。

台大公衛學院特聘教授詹長權說，完善台灣健康照護系統，政府、醫療提供者及付費者，三方交集要更多。圖取自遠見雜誌

臺灣病友聯盟理事長吳鴻來：健保「巧婦難為無米之炊」

吳鴻來提及，日前爆發生理食鹽水供貨吃緊危機，可見看似便利的醫療潛藏病友的困境、接軌國際醫療的障礙，如新藥引進困難、緩慢，或因條件限縮，進而影響臨床試驗機會。此外，當藥品給付生效時間延長，直接影響病人取得藥物的時間。

她說，健保困境在於巧婦難為無米之炊，檢視健保總額「新醫療科技」項目預算，今年縱然相對有充足預算，但在2023年甚至低於2018年，且每年健保總額都有成長，當只單看新醫療科技，預算相對較無保障，籲政府正視與國際落差，確保健保總額相關項目預算充足。

台大健康政策與管理研究所教授楊銘欽表示，以 IHME（健康指標與評估研究所）發布之全球疾病負擔指標來看，十大死因及死亡率，多數為「非傳染性」疾病，其中糖尿病所致的「失能調整損失人年」（DALY），台灣表現更是墊底，High SDI國家的分組中排名最差。

他說，台灣健保支付制度重診療、輕預防，病人接受醫療服務連續性與完整性較低。他建議調整支付基準，擴大為管理疾病風險，鼓勵醫療服務提供者診療與預防並重，並和預防、保健、長照體系合作，為民眾提供無縫接軌的健康照護。

台大臨床藥學研究所教授蕭斐元指出，台灣明年步入超高齡社會，每5人就有1人65歲以上；從研究數據來看，隨著年齡增長，約兩成的人身上患有5種疾病，「多重共病」是首要挑戰，隨之而來的就是「多重用藥」，且慢性病占多數，代表健康照護品質下降，仍有努力改善空間。

臺灣病友聯盟理事長吳鴻來形容，巧婦難為無米之炊，正是台灣健保當前寫照。圖取自遠見雜誌

三黨立委提建言：擴大財源、財務透明、健康投資

民進黨立委王正旭認為，健保財務資訊透明是重中之重，讓民眾了解為照顧民眾健康，醫療支出GDP占比多少；此外，推動健保永續過程，除了挹注外，有無其他資源、管道擴大，同樣至為關鍵。

民眾黨立委陳昭姿直言，健保30年，步入第3個10年，不得不承認走到瀕臨崩潰；台灣健保總額僅佔國內GDP約3.5%，要照顧所有民眾及多數疾病，被稱為「奇蹟」的背後，是醫護血汗所換，「小病保的好，大病有缺口」，這正是台灣醫療當前困境。她也說，醫療進步速度飛快，所須費用昂貴，若要說服民眾共同承擔，健保財務就要透明公開，不能只再把藥品問題當成數學處理。

國民黨立委陳菁徽也提及，台灣對健康投入就是不足，始終無法一股作氣提供，社會普遍仍對醫療保健支出GDP占比，視為「成本」，但應視為「投資健康」，才能讓國家醫療兼顧永續、韌性。

健保署副署長龐一鳴說，健保資料庫仍有更完善空間，但資料蒐集可能造成臨床醫師業務更多行政負擔，但若認為此為重要指標，就朝該這方向努力。

癌症希望基金會副執行長嚴必文指出，健保體系要永續，也要正視癌症對此造成的挑戰，尤其超過六成二的癌症患者，都在60歲以上；隨著醫療科技進步，癌症轉而呈現慢性化趨勢，當癌症存活率提高、癌症病患增長，必定對醫療體系的永續、韌性造成極大影響。她也說，癌友仍面臨用不到藥的困境，以及各種經濟、身心狀況衝擊，盼能在醫院內設置癌症資源中心，讓癌友得到更完善照護。

在安侯建業聯合會計師事務所任職、具執業律師及醫師身分的蘇嘉瑞表示，醫療新科技要同時兼顧可近性、高品質及可負擔，實為難事；在健保共同財務責任制度中，政府、醫療服務提供者及付費者，三方各有角色義務，若是全民共享，是否要全民擔負責任，就要取得民眾共識。

談到健保如何擴充、挹注財源，借鏡國際經驗，台北商業大學財政稅務系教授韓幸紋表示，如日本課徵酒稅或酒品健康福利捐、調升營業稅率增加稅收；德國調升政府負擔比例，由36％調升至40％；日本、韓國也針對部分保險對象，加課財產能力保費；日本、新加坡開徵碳稅；匈牙利的不健康食品稅。

她也提醒，政府的每一塊錢，都是來自民眾，面對財務問題要務實，因此建立完善財務規劃機制，並考量流行病學和人口趨勢的長期預測，有助確保財源是否有足夠成長空間。

長庚大學醫務管理學系暨醫務管理研究所教授盧瑞芬則提及，健保如何協作商保，她建議利用健保原有平台，降低行政成本，提高保費可近性；另外，健保署善用和藥商議價的能力，並協助風險評估，達成使用者付費。

台灣醫院協會理事長李飛鵬指出，就2022年⼈均經常性醫療⽀出統計，台灣僅有不到2200美元，反觀日本近9500美元、韓國也有近3300美元，如此節約的⽀出，平均餘命⾃然相較他國略低3至5歲。

他直言，調整健保保費如不可觸碰的禁忌，但要維護全民健康，增加醫療支出的GDP占比，適度調高保費，增加健保總額，維持適當實質點值、新藥、新醫材快速引入，以及合理調整醫護醫事人員勞務費，留住足夠人力，以利提升國人健康照護品質。

對於保費收入，健保署長石崇良說，先研議擴大補充保費費基，另思考增加其他稅收來源。圖取自遠見雜誌

健保署長石崇良：先研議擴大補充保費費基

對於會議討論，石崇良指出，健保財務可從收入、支出與分配面向檢視。收入方面，健保署面臨龐大壓力，長期發展趨勢來看，健保平均眷口數下降，雇主負擔減輕，加上薪資成長率停滯，都加劇健保收入萎縮。

石崇良表示，有鑑於補充保費多來自資本利得，健保署將著手研議擴大補充保費的費基，另思考增加其他稅收來源。至於一般保費費率調整，仍待深入討論。

支出部分，當健保資源有限，是否要「保大（重症）不保小」，也得慎思。至於分配問題，點值保障仍得看情況，才不會反而造成排擠、壓縮效應。他也強調，除了政府之外，推動健保永續也需要集結眾人智慧，以利共同提升全民健康福祉。

（本文出自2024.08.09《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）