腸病毒新增1例重症 北部10月大男嬰曾接種疫苗

疾管署今天公布，國內新增1例腸病毒重症個案為北部10月大男嬰，曾自費接種2劑腸病毒71型疫苗，併發肺水腫及休克於加護病房治療後出院，提醒全國仍處流行期，家長留意防範。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師鄔豪欣今天在例行疫報表示，國內新增1例腸病毒感染併發重症確定病例，為北部10個月大男嬰，7月下旬因出現嗜睡、發燒等情形就醫，當天收住加護病房，住院中曾有肺水腫及休克情況，個案治療後症狀改善，目前已出院，在家療養。

經疾管署檢驗研判，這名10個月大男嬰為感染克沙奇病毒A2併發重症，為全國今年第5例腸病毒重症個案。疾管署發言人羅一鈞說，個案曾自費接種2劑腸病毒71型疫苗，這是台灣首例接種疫苗仍重症個案，腸病毒71型疫苗對於「頭號殺手」腸病毒71型預防重症、死亡相當有效。

但腸病毒指的是一群病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，羅一鈞表示，腸病毒71型疫苗對其他型別沒有交叉保護力，台灣今年流行的腸病毒疫情型別為克沙奇病毒，提醒即使孩子施打過腸病毒71型疫苗，在今年腸病毒流行期間，家長還是要注意防範。

疾管署副主任李佳琳說，依據疾管署監測資料顯示，8月4日至8月10日門急診就診計1萬1381人次，較前一週持平，仍處流行期，疫情傳播風險持續；今年腸病毒感染併發重症確定病例多數為未滿1歲幼童，呼籲民眾及教托育機構人員注意預防措施及警覺腸病毒重症前兆病徵。

暑假期間，全家出遊應持續落實個人防護措施，家長協助孩童出入公共場所後，應正確肥皂勤洗手。疾管署提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，注意觀察是否出現重症前兆病徵，儘速送到大醫院接受治療。