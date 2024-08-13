快訊

台南惡火5死相驗 消防員見「2鸚鵡倖存」感慨：死者逃錯地方了

收到簡訊「來門市門號月租扣100」超心動！網急阻止 內行人曝1招化解

中捷砍人案首調解破局！長髮哥與凶嫌父母未達共識 「賠償金僅一半」下周再開

腸病毒新增1例重症 北部10月大男嬰曾接種疫苗

中央社／ 台北13日電

疾管署今天公布，國內新增1例腸病毒重症個案為北部10月大男嬰，曾自費接種2劑腸病毒71型疫苗，併發肺水腫及休克於加護病房治療後出院，提醒全國仍處流行期，家長留意防範。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師鄔豪欣今天在例行疫報表示，國內新增1例腸病毒感染併發重症確定病例，為北部10個月大男嬰，7月下旬因出現嗜睡、發燒等情形就醫，當天收住加護病房，住院中曾有肺水腫及休克情況，個案治療後症狀改善，目前已出院，在家療養。

經疾管署檢驗研判，這名10個月大男嬰為感染克沙奇病毒A2併發重症，為全國今年第5例腸病毒重症個案。疾管署發言人羅一鈞說，個案曾自費接種2劑腸病毒71型疫苗，這是台灣首例接種疫苗仍重症個案，腸病毒71型疫苗對於「頭號殺手」腸病毒71型預防重症、死亡相當有效。

但腸病毒指的是一群病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，羅一鈞表示，腸病毒71型疫苗對其他型別沒有交叉保護力，台灣今年流行的腸病毒疫情型別為克沙奇病毒，提醒即使孩子施打過腸病毒71型疫苗，在今年腸病毒流行期間，家長還是要注意防範。

疾管署副主任李佳琳說，依據疾管署監測資料顯示，8月4日至8月10日門急診就診計1萬1381人次，較前一週持平，仍處流行期，疫情傳播風險持續；今年腸病毒感染併發重症確定病例多數為未滿1歲幼童，呼籲民眾及教托育機構人員注意預防措施及警覺腸病毒重症前兆病徵。

暑假期間，全家出遊應持續落實個人防護措施，家長協助孩童出入公共場所後，應正確肥皂勤洗手。疾管署提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，注意觀察是否出現重症前兆病徵，儘速送到大醫院接受治療。

疫苗 疾管署 腸病毒

延伸閱讀

類鼻疽增3例死亡 疾管署研判疫情最高點已過

自費打2劑疫苗…10月大男嬰發燒、嗜睡 腸病毒重症住ICU

新冠疫情連5周下降 美、中疫情升溫出國旅遊先打疫苗

類鼻疽爆3死！凱米風災後增30例通報 高雄患者增最多

相關新聞

3颱共存！悟空升級颱風 氣象署曝路徑、影響

中央氣象署下午指出，原位於硫磺島東北東方海面的熱帶性低氣壓，於今日下午14時發展為輕度颱風，編號第8號(國際命名:WUK...

全台各地注意午後雷陣雨 山區可能有局部性大雨或豪雨

今天全台各地大部分屬於午後雷陣雨的天氣型態，山區可能有局部性大雨或豪雨。中央氣象署表示，周四開始隨著低壓帶影響，天氣日趨...

雨彈升級！17縣市豪大雨特報 防雷擊、強陣風

雨勢升級，中央氣象署下午14時50分針對全台17縣市發布豪雨或大雨特報，恐一路下到晚上。

水庫悠遊+水牛風情 寶山鄉宣布啟動自行車道改善計畫

新竹縣寶山鄉公所今天宣布全面啟動自行車道改善計畫，致力串連全國環島自行車道路網，打造成低碳旅遊新熱點。這次計畫將引入2條...

捏掉就好？妹子炸薯條吃一半驚見「綠綠的」傻眼 少量恐致命

馬鈴薯發芽具有毒性，若不小心食用了，恐怕會噁心、腹瀉等症狀。日前一名女網友發文表示，她開心去買了薯條來吃，吃到一半突然發現「綠薯條」，崩潰表示「這是要我減肥，不要吃宵夜嗎？」

i郵箱服務變多 新增可領國內限時掛號函件

中華郵政公司今天宣布，即日起新增郵局窗口交寄「國內限時掛號函件」至i郵箱取件服務，內裝物品可為信函、印刷品及小包等，提供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。