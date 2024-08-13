這動作是嫌對方無聊！讀空氣的11種方式 哪些是你的壞習慣？

人與人之間的交流方式除了口語，肢體語言也很重要，一個眨眼或是皺眉、一聲嘆氣一個動作，你能注意到多少理解多少呢。網站Bright Side為網友整理出了11種有關肢體語言的解讀技巧，想要讀懂空氣，就來看看吧！

1、坐立不安的習慣

無論是持續的習慣還是壓力下的應對習慣，最好能抑制坐立不安。在關鍵的對話或會議中，不斷撥弄頭髮、摸戒指、敲打手指或腳，頻繁的檢查手錶，都可能被認為不感興趣或急著離開

2. 觸碰眉毛

如果你注意到有人在摸他們的眉毛，這可能表明他們感到壓力或緊張，正如專家所說，這是一種自我舒緩的方法，用於重新獲得腦海的控制權。這種肢體語言線索可能表明他們正在努力回憶一些事情，當有人深入思考一個主題時，這個手勢變得更加明顯。

3. 咬指甲

咬指甲是其他人可以看到的緊張和害羞的另一個跡象。雖然它可能會緩解壓力，但它無意中揭示了你的情緒。此外，它可能會分散你與之交談的人的注意力，並可能令人反感。此外，它會損害你的指甲，這會影響別人對你外觀的看法，或許會導致負面印象產生。

4. 注意姿勢

你站著或坐著的方式表明你有多少自信。彎腰駝背可能讓別人覺得你沒自信，就算實際上並非如此，無論情況如何，其他人可能仍然會將其視為自卑的標誌。

5. 過度平靜

如果你看起來過於平靜和靜止，人們可能會認為你對與他們交談或聽到他們想說的話不感興趣。面無表情也會讓他們感到不舒服。試著用你的面部表情呈現出真正的興奮，並巧妙地模仿對方的手勢，這樣做可以幫助你創造更好的印象。

6. 翻白眼

翻白眼是表示不尊重的明確方式。雖然在朋友中是無害的，只是想表達無聊或煩惱，但對同事、老闆或陌生人可能會令人反感和不高興。

7. 忘記微笑

我們有時會忽略微笑，特別是在嚴肅的場合。然而，它是展示信心和平易近人的強大工具。它往往具有傳染性，往往會促使他人微笑，並營造積極、開放的氛圍。但請記住生硬的微笑會讓你看起來不真誠，不值得信賴。

8. 眼神交流，太多或太少

不進行眼神交流可能意味著缺乏信心或不感興趣，可能會讓你看起來不值得信任。相反，過於強烈地盯著對方可能會帶來攻擊性和不適感。試著選擇偶爾的、有意義的目光。

9. 揉搓脖子

揉搓脖子可能是一種減壓習慣，也可能是一種釋放緊張的方式，即使沒有感到焦慮。如果可以，儘量減少這種動作，這樣做往往會無意中向他人發出焦慮和不適的訊號。

10. 說話時眼睛的方向

與某人聊天時，注意他們的眼睛。我們的眼睛比語言更能說話，揭示了很多關於我們的資訊。例如，如果有人向右看，他們可能正在腦海中描繪出一些東西。如果他們的視線向下和向左移動，這可能意味著他們正在進行內部對話，試圖回憶過去的事件。

11. 經常眨眼

眨眼是很自然的，然而，有時我們太頻繁地眨眼可能是由於壓力、神經、擔憂，甚至可能是不誠實時會發生的。

當你想給別人留下深刻印象時，除了語言，肢體也很重要。好好運用的話可以幫助你在與人交談時注意更多細節。