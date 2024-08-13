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i郵箱服務變多 新增可領國內限時掛號函件

中央社／ 台北13日電
中華郵政公司今天宣布，即日起新增郵局窗口交寄「國內限時掛號函件」至i郵箱取件服務，內裝物品可為信函、印刷品及小包等，提供民眾更多元、便利的取件選擇。聯合報系記者曾學仁／攝影
中華郵政公司今天宣布，即日起新增郵局窗口交寄「國內限時掛號函件」至i郵箱取件服務，內裝物品可為信函、印刷品及小包等，提供民眾更多元、便利的取件選擇。聯合報系記者曾學仁／攝影

中華郵政公司今天宣布，即日起新增郵局窗口交寄「國內限時掛號函件」至i郵箱取件服務，內裝物品可為信函、印刷品及小包等，提供民眾更多元、便利的取件選擇。

中華郵政發布新聞稿表示，交寄「國內限時掛號函件」至i郵箱的內裝物品，可為信函、印刷品及小包等，限掛信函20公克內，每件資費新台幣35元；限掛小包100公克內，每件資費39元。民眾填妥收件指定i郵箱及手機號碼即可寄達。

中華郵政提醒，i郵箱採自助取件方式，尚不開放「存證信函」、「行政文書」、「行政訴訟文書」、「訴訟文書」、「標函」、「廣告回信」、「附回執」、「保價」及「報值」等特殊性質郵件。

中華郵政指出，目前全國已設置2408座i郵箱，24小時取件功能深受民眾認同，郵政公司持續創新便民服務，除新推出限時掛號函件於i郵箱取件外，先前已陸續推出提供郵局窗口交寄國內包裹最低資費每件48元、國內快捷郵件最低資費每件58元，以及1、2、3號便利包（限重1公斤內）資費每件36至60元，送達指定i郵箱取件。

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