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類鼻疽增3例死亡 疾管署研判疫情最高點已過

中央社／ 台北13日電

颱風凱米後，類鼻疽疫情攀升，疾管署公布國內新增19例確診本土個案，其中3例死亡，均有慢性病，併發肺炎或敗血性休克死亡，通報趨勢研判疫情最高點已過，本週起確診數將明顯下降。

衛生福利部疾病管制署副主任李佳琳今天在例行疫報說明，國內上週新增19例本土類鼻疽病例，包含3例死亡個案，分別為高雄市15例、台南市及台中市各2例，年齡介於20多歲至90多歲，發病日介於7月24日至8月7日，其中17例具有慢性病史，7例有污水、土壤等環境暴露史。

疾管署防疫醫師鄔豪欣表示，死亡個案為50多歲、80多歲女性及60多歲男性，僅男性個案有土壤接觸史，均具慢性病史，因併發肺炎或敗血性休克病逝，皆在發病15天內死亡。最短是發病當天離世，為89歲女性，有神經肌肉疾病，長期臥床，被家屬發現血氧偏低送醫，當天不治。

其餘新確診個案14例仍住院、其中2例於加護病房治療。鄔豪欣呼籲，糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，重症機率較高，如有發燒、胸痛、咳嗽等症狀儘速就醫，即早診斷與治療。

據監測資料顯示，今年國內已累計37例本土類鼻疽確定病例，為2006年以來同期最高，其中30例為凱米颱風後確診個案，居住地分布為高雄市23例、台南市4例、台中市2例、嘉義縣1例。疾管署發言人羅一鈞說，從通報趨勢研判疫情最高點已過，本週起確診數將明顯下降。

羅一鈞說，因凱米颱風帶來龐大雨量，淹水區域廣，疫情與以往較不同，過去個案較集中在單一區域，雖然這次個案以高雄市占多數，但台中市、嘉義縣、台南市皆有案例。雖暫時未超過先前2005年最大類鼻疽疫情確診42例，但凱米颱風過境未滿月，不排除超過紀錄。

類鼻疽是由存在於土壤、水池及積水環境中的類鼻疽桿菌引起，主要由皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或污水傳染，颱風帶來的強風暴雨易使土壤和泥水中的類鼻疽桿菌暴露地面，更易傳播，常為吸入性感染，造成颱風後1個月內確診個案增加，民眾應做好個人防護措施。

類鼻疽潛伏期通常為2至4週，短則數小時，可長達21天，症狀表現差異極大，可能為無症狀，常見的病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，須儘速以適當抗生素治療。

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