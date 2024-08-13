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水庫悠遊+水牛風情 寶山鄉宣布啟動自行車道改善計畫

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
「水庫悠遊線」全長7.3公里，支線長約6.9公里，主要連接寶山水庫與寶二水庫，並延伸至竹83線，與北埔鄉的內山環線相連，圖為寶二水庫及周邊美景。記者胡蓬生／攝影
「水庫悠遊線」全長7.3公里，支線長約6.9公里，主要連接寶山水庫與寶二水庫，並延伸至竹83線，與北埔鄉的內山環線相連，圖為寶二水庫及周邊美景。記者胡蓬生／攝影

新竹縣寶山鄉公所今天宣布全面啟動自行車道改善計畫，致力串連全國環島自行車道路網，打造成低碳旅遊新熱點。這次計畫將引入2條主要自行車道「水庫悠遊線」、「水牛風情線」，盼提升鄉內運動休閒風氣，打造成竹科園區的「療癒後花園」，促進地方經濟持續發展。

寶山鄉長邱振瑋表示，目前寶山鄉的道路雖已與全國環島自行車道路網相連，但因缺乏完善的自行車道，導致自行車動線與周邊區域的連結中斷。這次計畫將致力改善此問題，希望通過優化路網來連結環島1號線及內山環線，形成一條東西貫通的自行車路網，期望將寶山打造成低碳旅遊的新熱點，吸引更多遊客來體驗鄉內獨特的自然與人文景觀。

「水庫悠遊線」全長7.3公里，支線長約6.9公里，主要連接寶山水庫與寶二水庫，並延伸至竹83線，與北埔鄉的內山環線相連。這條路線為現有平面道路，寬度介於5至12公尺之間，路線沿途已設有停車場、景觀平台及廁所，未來將進一步增設指示牌、導覽牌及QR碼系統，以提升騎行安全與便利性。

「水牛風情線」全長約4.5公里，沿鹽港溪水防道路鋪設，寬度約3.5公尺，這條路線經過新城橋、寶新路二段等地，最終連接台61西濱快速公路（環島1號線）。雖然這條路線鋪面不平整，但沿途的自然景色與文化風情深受自行車友喜愛，鄉公所將對道路進行維護，並增設安全標識及休憩設施，提升騎行體驗。

邱振瑋與公路局北區養護工程分局會勘，考慮到自然地形與環境限制，這項計畫將利用現有道路作為自行車道，並通過增設標誌、標線等設施來提升騎行安全性。同時，寶山鄉的水庫、茶亭廊道、農村景點以及豐厚的客家人文資源也將通過這次計畫進一步串連，為遊客提供低碳悠遊的優質旅遊體驗。

他強調，鄉公所已完成Ubike評估報告，未來將向縣府爭取預算，在行政中心及周邊重要觀光休閒景點設置自行車租賃點，涵蓋鹽港溪沿線與水庫周遭路網。透過這一系列計畫，盼寶山鄉不僅能提升道路安全性與舒適度，更能通過串連周邊的自然與人文景觀，將寶山打造成新竹科學園區的「療癒後花園」，吸引更多遊客體驗低碳旅遊的魅力。

「水庫悠遊線」全長7.3公里，支線長約6.9公里，主要連接寶山水庫與寶二水庫，並延伸至竹83線，與北埔鄉的內山環線相連，圖為寶二水庫及周邊美景。記者胡蓬生／攝影
「水庫悠遊線」全長7.3公里，支線長約6.9公里，主要連接寶山水庫與寶二水庫，並延伸至竹83線，與北埔鄉的內山環線相連，圖為寶二水庫及周邊美景。記者胡蓬生／攝影
「水庫悠遊線」全長7.3公里，支線長約6.9公里，主要連接寶山水庫與寶二水庫，並延伸至竹83線，與北埔鄉的內山環線相連，圖為寶二水庫及周邊美景。記者胡蓬生／攝影
「水庫悠遊線」全長7.3公里，支線長約6.9公里，主要連接寶山水庫與寶二水庫，並延伸至竹83線，與北埔鄉的內山環線相連，圖為寶二水庫及周邊美景。記者胡蓬生／攝影
寶山鄉長邱振瑋與公路局會勘，將利用現有道路作為自行車道，並通過增設標誌、標線等設施來提升騎行安全性。圖／寶山鄉公所提供
寶山鄉長邱振瑋與公路局會勘，將利用現有道路作為自行車道，並通過增設標誌、標線等設施來提升騎行安全性。圖／寶山鄉公所提供
寶山鄉長邱振瑋（右二）與公路局會勘，將利用現有道路作為自行車道，並通過增設標誌、標線等設施來提升騎行安全性。圖／寶山鄉公所提供
寶山鄉長邱振瑋（右二）與公路局會勘，將利用現有道路作為自行車道，並通過增設標誌、標線等設施來提升騎行安全性。圖／寶山鄉公所提供

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