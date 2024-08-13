自費打2劑疫苗…10月大男嬰發燒、嗜睡 腸病毒重症住ICU

腸病毒就診人次雖然下降，但仍有新增1例重症，為首例打疫苗後重症個案。疾管署防疫醫師鄔豪欣表示，台北10個月大男嬰，雖然曾自費施打2劑腸病毒71型疫苗，卻感染克沙奇A2型併發重症，在7月下旬收住加護病房，經過治療後已在上周出院。疾管署發言人羅一鈞表示，預估8月下旬脫離流行期。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，腸病毒就診人次緩降，8月4日至8月10日腸病毒門急診就診人次1萬1381人，較前一周的1萬1506人次相比，人次持平，仍處流行期。上週新增1例克沙奇A2型重症，今年腸病毒一共累計5例重症，其中4例未滿1歲。

李佳琳說，目前社區流行腸病毒以克沙奇A型為主，另易引起嚴重症狀的腸病毒A71型及D68型為零星檢出且感染個案均為輕症。今年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童。她提醒，打過自費腸病毒71型疫苗仍可能感染，該疫苗對71型以外型別無交叉保護，暑期活動仍須注意防範。

鄔豪欣說，上週新增的重症個案為北部10個月大男嬰，曾自費接種2劑腸病毒71型疫苗，7月下旬因發燒、嗜睡就醫，當日收住加護病房，住院當中曾有肺水腫及休克情形，經治療後已好轉上周已出院，目前在家療養。

國內腸病毒疫情仍處流行期，腸病毒的傳染力強，在人與人密切接觸、互動頻繁的地方最容易傳播，例如家庭、幼兒園、安親班及托嬰中心等。李佳琳提醒家長與教托育機構人員，多加留意嬰幼兒健康狀況，並加強教導學童落實肥皂勤洗手，及生病在家休息等良好衛生觀念，並注意居家、學習環境的通風及定期清潔與重點消毒，確保學童健康。

李佳琳指出，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。