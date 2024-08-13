新冠疫情連5周下降 美、中疫情升溫出國旅遊先打疫苗

新冠疫情連續5周下降，預估8月下旬脫離流行期。疾管署發言人羅一鈞提醒，日本的疫情反轉下降，但是美國和中國大陸的疫情持續上升，請暑假出國民眾留意，可以接種疫苗並且注意自我防範。

疫情中心副主任李佳琳表示，8月6日至8月12日通報的新冠併發症新增347例，較前一周445例下降22%；死亡57例，比起前一周104例下降45%。新冠就診上週就診3.3萬人次，比起前一周下降20%，為連續5周下降。

防疫醫師鄔豪欣指出，最年輕死亡個案為34多歲女性，有神經肌肉的慢性病史，未打XBB疫苗，先前已經因為嗜睡去診所就醫，但症狀加劇至醫院就醫快篩陽性，並且有肺炎，給予抗病毒藥物治療，但住院一周後仍因新冠併發肺炎過世。

李佳琳指出，本土及境外病例檢出皆以KP.3各占38%及31%為多；本土病例其次依序為KP.2占27%、LB.1占15%、JN.1占10%及XDV.1占5%；境外病例其次依序為LB.1占24%、KP.2占18%、JN.1占14%及XDV.1占8%，將持續監測疫情變化及變異株流行趨勢。

羅一鈞表示，前陣子日本新冠疫情嚴重，現在已反轉下降，但仍處高點。但美國和中國大陸持續上升，預估8月仍會持續增溫。美國自5月中旬以來新冠陽性率持續上升，已超過冬季疫情，變異株以KP.3占比最高；中國大陸自7月初以來新冠陽性率持續上升，7月底陽性率已逼近冬季疫情最高點，變異株以JN.1占比最高，但XDV占比已超過4成。

國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種 291.2萬人次，全國接種率11.79%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為21.36%、2.45%；全國尚餘莫德納XBB疫苗約264.5萬劑、Novavax XBB疫苗僅約900餘劑。由於國內外疫情持續，且國內本土併發症確定病例及死亡個案有91%以上未接種新冠XBB疫苗，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗者應儘速接種。

疾管署提醒，國內疫情雖降，但重症死亡風險持續，且國際新冠疫情仍呈上升趨勢，民眾如有出國旅遊計畫，建議儘速接種新冠XBB疫苗，以獲得保護力，並落實勤洗手、出入人多擁擠或空氣不流通場所佩戴口罩等良好個人衛生習慣，以降低病毒傳播風險。