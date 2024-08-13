吃雞蛋有助肌肉修復增長 營養師：多煮食水波蛋溫泉蛋

近年來，健身風氣盛行，健康飲食成為熱潮，南投縣衛生局表示，雞蛋由於價格實惠，烹飪方式多樣，最能夠提供豐富的氨基酸、維生素和礦物質，有助於肌肉修復和增長，為確保市售蛋品新鮮，也積極查核蛋品販售場所環境及來源，確保民眾能安心享受美味與健康兼具的食材。

南投衛生局表示，雞蛋因其富含優質蛋白質而受到健身愛好者青睞，因此，不光是健身人士可多加食用雞蛋，可提升健身效果，更建議民眾煮食溫泉蛋和水波蛋，能保留雞蛋的營養，並帶來豐富的口感享受，更是兩種受歡迎的雞蛋料理，因其口感獨特且營養豐富而受到廣泛青睞。

建議消費者優先選擇標示完整的雞蛋，注意有效日期，避免購買過期產品，也需注意蛋殼的外觀完整、光滑且無裂痕，表面應無異常斑點或汙漬。此外，盡量選擇存放於陰涼處或冷藏櫃中的雞蛋，回家後盡速冷藏。

營養師指出，蛋黃在攝氏65℃時，會呈現半凝固狀態，而蛋白在62至65℃時會減少流動性，因此，製作溫泉蛋時可將生蛋浸泡在65℃左右的熱水中約30分鐘，讓蛋白及蛋黃維持在最佳口感；水波蛋的製作則稍有不同，需先在鍋中加水至小滾，避免沸騰的水產生氣泡打散蛋白，然後打入雞蛋，並在水中形成漩渦，使蛋白均勻包裹住蛋黃，煮約3至4分鐘即可。