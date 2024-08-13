續命靠這小物…他心衰竭裝心室輔助器逾10年 破全台紀錄

心臟移植手術是心臟衰竭末期最有效的治療方法，但器官捐贈來源相當有限，對於等待移植期間發現癌症或其他心臟移植禁忌症，居家型的左心室輔助器，能成為末期心衰竭病人及家屬的治療選擇，幫助病人重回生活常規，接受心臟移植後3年存活率，與沒有裝置機械性輔助器的病人並沒有統計學上差異，國內目前使用最長的紀錄已逾10年，就算帶著出國、跑步都沒問題。

台大醫院器官勸募暨移植中心主任、心室輔助器團隊召集人陳益祥說，造成心臟衰竭的病因很多，並非所有病人都能接受心臟移植，或是在等待心臟移植期間發現癌症或其他心臟移植禁忌症，居家型的左心室輔助器，成為末期心衰竭病人及家屬們的治療選擇，幫助病人重回生活常規。

台大醫院在1995年完成心室輔助器植入，2002年開始便成功植入可攜式居家型心室輔助器，陳益祥說，左先生在2013年9月因急性心肌炎入院，等待心臟移植，住院期間因為心臟功能急速變化，急救裝置葉克膜數天後，選擇長期裝置居家型心室輔助器，病人符合心臟移植條件，但最後決定選擇繼續使用心室輔助器，這也是國內目前使用時間最長的病人。

左先生表示，要等到符合配對的心臟不是那麼容易，鬼門關前走一遭，他才知道自己的狀態如此驚險，現在使用居家型左心室輔助器，終於可以和一般人一樣正常生活，可以出國旅遊，也能到健身房跑步，現在就像照顧新生兒一樣，要24小時無時無刻照顧。

台大醫院外科部心臟血管外科主治醫師王植賢比喻，骨頭壞掉更換人工關節，是醫療的一部分；眼睛白內障換人工水晶體，都是替代的器官，左心室輔助器同樣是成為身體的一部分，可以幫忙心臟收縮，且隨著科技進步，從第一代「跟冰箱一樣大」，慢慢演進到「跟登機箱一樣大」，現在已是可放在背包裡的大小，電池續航力也更久。

陳益祥說，到目前為止台大醫院共執行94例居家型心室輔助器，放置年齡層介於10至85歲，適用於診斷擴大性心肌病變、缺血性心肌病變、肥厚性心臟病、先天性心臟病等，目前已有29人接受心臟移植，平均等待401天，移植後一個月的存活率100%，但胸腔不夠大是醫師最害怕的，因為體表面積不夠大無法放入，所以小小孩就沒辦法使用。

台大心血管外科醫師紀乃新說，居家型左心室輔助器，在2018年以前需要自費，現在納入健保給付後，單次費用約400至500萬，後續約每10年要更換一次電池；陳益祥指出，如民眾常聽到的「葉克膜」，還是需要留在醫院使用，左心室輔助器則可以帶回家，甚至帶上電池就可以在外活動12小時，有助維持病人生活品質。