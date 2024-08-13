輸液持續專案進口緩解缺口 將再到貨83.56萬袋

緩解輸液缺口，衛福部食藥署今天公布最新專案進口情形，以500mL計這週將到貨83.56萬瓶/袋，分別為500mL的61.48萬瓶/袋、1L的11.04萬瓶/袋；抵台數量將達約439.99萬瓶/袋。

永豐化學工業股份有限公司供應全台7成輸液，日前因嚴重違反PIC/S GMP規範，加上許可證到期，獲展延之前不得製造，衛生福利部食品藥物管理署預估，輸液供應將一路短缺到10月，統一以500cc單位換算，每月缺口約150萬瓶/袋。

為滿足臨床需求，除國內專案製造增加產能，食藥署同步啟動專案輸入，並在今天透過新聞稿說明最新進口情形及規劃，以500mL計，這週將到貨83.56萬瓶/袋，分別為500mL的61.48萬瓶/袋、1L的11.04萬瓶/袋；抵台數量將達約439.99萬瓶/袋。

食藥署副署長王德原表示，統計至8月12日中午，已陸續分配予醫療機構共642家次，國產加專案輸入合計約457.1萬瓶/袋。

食藥署強調，已將替代藥品資訊公布於「西藥供應資訊平台」，並建立媒合機制，醫療機構無法購得藥品時，可至該平台通報，亦會安排專人聯繫通報機構，並媒合廠商；截至8月12日，計381間醫院及診所通報，共媒合1140件。