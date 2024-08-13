國人高血脂自知率僅2成 奇美醫：應定期血脂檢查

根據衛福部國健署調查顯示，20歲以上國人三高自知率中，高血脂僅有23%，但高血脂卻是現代人重要的健康問題，奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫師盧翰生表示，高血脂的問題主要來自膽固醇，而高血脂易造成中風、缺血性心臟病等疾病，呼籲民眾應定期進行血脂檢查。

台南一名33歲朱姓工程師平時飲食不忌口，但最近一次健檢報告卻發現血脂異常，嚇得其趕緊前往奇美醫院就醫，經醫師盧翰生門診檢查後，先建議朱男以增加運動時間及飲食調整治療，雖血脂數值逐漸改善，但追蹤3個月後仍未達到標準，最後才以藥物治療，總算獲得緩解。

盧翰生指出，高血脂疾病發生初期因沒有明顯症狀，導致大眾對於高血脂的自知率偏低，而門診中有不少糖尿病病人都有高血脂情況；當血脂過高時，恐導致中風、缺血性心臟病、腎臟病、周邊血管阻塞等相關疾病。

他提到，民眾若想控制血脂可透過改善危險因子達到預防及治療，像是戒菸、戒酒、規律運動、保持理想體重、攝取正確飲食等；坊間傳聞魚油對高血脂有幫助，但是要具有EPA成分才行，另外，燕麥因含有的水溶性纖維，可吸附腸胃道中的膽固醇，達到降低膽固醇之效，但食用時應減少碳水化合物攝取量。

盧翰生強調，依據不同的情境，每個人有不同的控制目標，若是飲食和運動沒辦法得到足夠的改善，建議可諮詢專業醫師，並使用藥物輔助，尤其，高血脂危害不容小覷，建議民眾應定期進行血脂檢查，了解自身狀況，採取適當的預防和控制措施，以守護健康。