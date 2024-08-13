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中彰投大雷雨狂轟1小時 本周「這天」起降雨更驚人

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：彰化縣、南投縣、台中市。本報資料照片
中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：彰化縣、南投縣、台中市。本報資料照片

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：彰化縣、南投縣、台中市，持續時間至下午2時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今明兩天中午以後容易有午後雷陣雨。周四以後低壓環境逐漸接近台灣，天氣愈來愈不穩定。尤其周六開始整個低壓在台灣附近比較活躍，利於對流雲系發展，天氣比較不理想，大部分地區降雨是整天性的，尤其中南部降雨時間長，整天有短暫性陣雨或雷雨，且可能出現局部性大雨，其他各地中午以後容易出現局部性大雨。

伍婉華表示，周四開始到下周之初，可能未來10天，在低壓帶的影響之下，對流雲系容易發展，除了局部性大雨出現以外，當更旺盛的對流雲系發展，雨勢會更為明顯。

大雷雨 氣象署

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