台灣最老水庫虎頭埤推出1999元無限次入園價 30年最大優惠

台灣最老水庫虎頭埤風景區慶祝「台南400」，推出「2025-2026限量雙年卡」、可無限次入園，定價1999元，加碼即日起購買即用，直到2026年底。等於「29個月只要1999」，限量賣完為止。

台南市觀光旅遊局表示，虎頭埤風景區已完成全齡式地景遊憩區、林間步道、環湖步道、整修新化神社等設施，今年底露營車露區及南岸步道將陸續完工，持續進行「水映南瀛的重要廊帶亮點營造計畫」，打造虎頭埤成為生態與人文教育園區，屆時休憩景點將更加豐富多元，遊客入園可以感受更多更優質的旅遊體驗。

觀旅局表示，基本工資調漲，物價上漲，虎頭埤風景區休憩服務設施增加，維護成本逐年增加，但園區票價從83年公告迄今已超過30年未調整，台南400推出雙年票，是最大優惠，詳情見虎頭埤風景區官網。