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凱米颱風菜價攀新高後現跌勢 農糧署：短期葉菜復耕加速

中央社／ 台北13日電
颱風凱米致災短期葉菜主產區，4日台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價創近8年新高、每公斤新台幣57.7元，今天回降到51.1元。聯合報系資料照
颱風凱米致災短期葉菜主產區，4日台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價創近8年新高、每公斤新台幣57.7元，今天回降到51.1元。聯合報系資料照

颱風凱米致災短期葉菜主產區，4日台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價創近8年新高、每公斤新台幣57.7元，今天回降到51.1元。農糧署表示，短期葉菜復耕加速中，盡力調度供應穩價。

台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價，今天每公斤51.1元，前一個交易日11日為52.2元，都比4日創近8年新高的57.7元回跌5元以上。

農業部農糧署副署長姚志旺告訴中央社記者，風災以來，短期葉菜類加速復耕中，目前盡力從產區調度供應市場交易所需，藉此讓價格回穩。

他舉例，以今天為本週開市首日來說，交易量1276公噸左右，接近風災前平日交易量1300公噸左右規模，所以交易價格能持續回穩。

由於農糧署預計短期葉菜整體完成復耕為8月底、9月初，接下來到8月底，菜價能否回跌到十位數為4字頭。姚志旺說，近日應會再回跌一點，但因中元普渡18日快到，市場需求會增加，不能保證價格不受波動，不過因風災波動的菜價都是短期的，復耕完成就會回穩了。

他補充，比較能抵抗風災損害的設施蔬菜，目前國內產區持續獲農民響應、採用，有助於減緩風災對整體農業生產量造成減產的影響幅度，農業部持續推廣中；庫存的高麗菜也持續釋出到8月底，讓民眾有葉菜吃。

另外，記者走訪傳統市場，高麗菜今天零售價每台斤34元左右，比之前的39元回跌5元，攤位上其他短期葉菜雖然數量不多，但是種類有增加到7、8種，選擇也在緩步恢復中。

菜價 農業部 農糧署

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