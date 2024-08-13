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捏掉就好？妹子炸薯條吃一半驚見「綠綠的」傻眼 少量恐致命

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友吃薯條吃到一半，發現了「綠薯條」，無奈表示「是要我減肥嗎？」擷自圖爆料公社
一名網友吃薯條吃到一半，發現了「綠薯條」，無奈表示「是要我減肥嗎？」擷自圖爆料公社

馬鈴薯發芽具有毒性，若不小心食用了，恐怕會噁心、腹瀉等症狀。日前一名女網友發文表示，她開心去買了薯條來吃，吃到一半突然發現「綠薯條」，崩潰表示「這是要我減肥，不要吃宵夜嗎？」

一名女網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，她開心買了薯條當宵夜吃，吃到一半竟然出現了「綠色薯條」，朋友提醒「綠色薯條可能是發芽的馬鈴薯，有毒」，讓原PO無奈表示「我第一次吃到綠色薯條，炸雞也是點辣味拿到原味，這是要我減肥，不要吃宵夜嗎？」

文章曝光後，馬上引起熱議「我也遇過綠色薯條，馬上請朋友吃」、「這是芥末口味的」、「是不是暗示頭頂綠綠的？」、「捏掉綠色的部分就好了吧」、「你拿去跟店員反映吧」、「打電話過去，通常會外送正確餐點當補償」、「綠色了最好不要吃，不要覺得捏掉就好，裡面的有毒元素已經超標，還是會有影響的」。

馬鈴薯屬於茄科植物，本身含有微量「茄鹼」（Solanine），這成份對生物有神經毒性，人類只要吃一點點就可能致命，馬鈴薯在發芽的時候，會大量生成茄鹼，特別是馬鈴薯的外皮，含量特別高，所以不建議剝除綠色部分食用。

減肥 薯條

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