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錯過再等3年！今年最美「行星合」15日凌晨登場、肉眼可見

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市天文館指出，「火星合木星」將在禮拜四凌晨一點發生，為今年可欣賞的「行星合」兩星最相近的一次，用肉眼就可以觀賞，下一次能欣賞到如此明亮、接近的行星合為2027年11月25日的「火星合金星」。圖／天文館提供
北市天文館指出，「火星合木星」將在禮拜四凌晨一點發生，為今年可欣賞的「行星合」兩星最相近的一次，用肉眼就可以觀賞，下一次能欣賞到如此明亮、接近的行星合為2027年11月25日的「火星合金星」。圖／天文館提供

難得一見「行星合」，將在8月15日發生，北市天文館指出「火星木星」將在禮拜四凌晨一點發生，視直徑僅0.31°比滿月還小。天文館表示，此次為今年可欣賞的「行星合」兩星最相近的一次，用肉眼就可以觀賞，下一次能欣賞到如此明亮、接近的行星合為2027年11月25日的「火星合金星」。

天文館表示，這次「火星合木星」是2018至2033年間在夜空中最接近的時刻，為今年可欣賞的「行星合」中兩星最相近的一次，視直徑僅0.31°比滿月還小，但兩星實際距離超過5億7000萬公里，下次能欣賞到如此明亮、接近的行星合為2027年11月25日的「火星合金星」。

天文館說，「合」是指兩天體經度相同，通常也是在夜空中最接近的時刻，越相近則越難得一見，也更有觀賞價值，主角為金星、木星、土星及火星等較明亮的行星則更為吸睛，這次「火星合木星」兩星從15日凌晨1點左右由東方升起到天亮前以肉眼觀看都十分接近，若透過雙筒望遠鏡觀察還可看到木星及其四大衛星與火星同框的奇妙景象。

此外，天文館提到，當行星相近到在視線方向上相互重疊時，即為「掩」或「凌」，更是百年難逢的罕見天象。以火星與木星為例，1387年曾發生「火星凌木星」，下一次是在2223年，目前在世的人們都沒有機會看到此奇景，而最近發生的行星凌則是在1818年、2065年的「金星凌木星」。

天文館 木星 火星

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