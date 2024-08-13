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50多歲男心衰竭險死 居家型心室輔助器助續命

中央社／ 台北13日電

心臟移植是治療心臟衰竭末期最有效方法，但往往一「心」難求，部分患者使用居家型心室輔助器續命。已安裝快11年的50多歲邱姓男子今天分享心路歷程，籲病友把握重生機會。

器官捐贈嚴重不足，居家型心室輔助器成為末期心衰竭病人及家屬們的治療選擇，台大醫院今天舉辦「使用居家型心室輔助器病人慶生記者會」，分享30多年來成果。

主持記者會的台大醫院副院長賴逸儒指出，心臟移植手術是心臟衰竭末期最有效的治療方法，器官捐贈嚴重不足，近5年平均每年心臟捐贈約有80例，以致不少心臟衰竭病友來不及等到心臟移植就過世。

台大醫院心臟外科教授陳益祥簡報說明，造成心臟衰竭的病因很多，不是所有病人都能接受心臟移植，或是在等待心臟移植期間發現癌症或其他心臟移植禁忌症，「居家型心室輔助器」讓末期心臟衰竭患者有另一種選擇。

陳益祥表示，安裝後即使不馬上做心臟移植，也能回歸正常生活，並爭取更多等待移植的時間，且5年存活率並不亞於心臟移植；台大醫院迄今已累計近百個使用居家型心室輔助器，其中裝置超過3年的有16人。

現在已經50多歲的邱先生跟居家型心室輔助器相伴將近11年，他現身感謝台大讓他重獲新生，且生活幾乎與正常人無異，想當年他因心衰竭已陷入昏迷，好不容易等到捐贈心臟卻配對失敗，「半隻腳都踩進鬼門關了」，如今能站在這分享心路歷程，呼籲其他病友「看開一點」，把握重生機會。

台大醫院外科部心血管外科主治醫師王植賢補充，目前健保針對通過心臟移植審核、等待移植的病人，如果狀況惡化達相關條件，可以專案申請給付，否則病友得自費新台幣400、500萬使用。

台大醫院 器官捐贈 心衰竭 患者

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