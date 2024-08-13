午後對流發展旺盛 15縣市大雨特報、可能一直下到明天

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天新北、基隆、宜蘭、台中、彰化、南投地區及各地山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。

大雨：基隆北海岸、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣山區、台東縣山區。影響時間從今天下午至明天。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今明兩天大部分地區可見陽光，但水氣比較多，中午以後容易有午後雷陣雨。周四以後低壓環境逐漸接近台灣，天氣愈來愈不穩定。尤其周六開始整個低壓在台灣附近比較活躍，利於對流雲系發展，天氣比較不理想，大部分地區降雨是整天性的，尤其中南部降雨時間長，整天有短暫性陣雨或雷雨，且可能出現局部性大雨，其他各地中午以後容易出現局部性大雨。